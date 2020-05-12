從沒吃土過！命理師曝「天生帶財」2面相…手掌上有「木星丘」財運旺爆





▲從沒感受過什麼是「吃土」的感覺嗎？可能是你天生具備帶財2面相。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你是否常覺得自己每個月還沒月底「就在吃土」，省吃儉用卻存不到錢，雖說平安健康、平安喜樂是人們一生中不厭其煩追求的目標，但眼看有人天生財運超級旺，難免羨慕。擁有10年經驗的命理老師李行在粉專公開「天生帶財、超級會賺」的小富翁、小富婆的「2大手、面相」，快看你是否要轉運了？

李行老師分析出天生財運旺爆的面相及手相：

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1.天庭飽滿：賺錢敏銳

李行老師指出，「天庭骨」位於眉毛到髮際線間的範圍，在面相學中又代表著「官祿宮」，主要掌管一個人的事業、前途及貴人運勢。面相中天庭飽滿的人指的是要能「額如覆肝」，要有像是豬肝般明亮光滑且微微突起的弧度，還要有像豬肝一樣紅潤飽滿的氣色。

拿出圖片對照，李行老師舉例如女星楊冪、趙麗穎，或是企業家馬雲、李嘉誠等等都屬於天庭飽滿的面相，「天庭飽滿的人，天生聰明、反應快、事業心強，對賺錢擁有極高的敏銳度。」

▲手掌上的木星丘若肥厚飽滿，代表天生帶財、帶官。（示意圖／記者周姈姈攝）

2.木星發達：財運興旺

李行老師解釋，「木星丘」位於手掌的食指根部，只要該部位屬於豐厚且高凸的手相，天生就是帶官、帶財的人，具備著自信心強、上進心強、榮譽感強、支配慾及企圖心超級旺盛的特質，因此不論追求事業功名或財富權位，都是你們力爭上游的動力，就算遇到難題，也會突破一切達成目標。



沒有上榜的網友們也別灰心，李行老師提醒，只要持續保持積極的上進心，財運自然如湧泉般滔滔不絕上門，「三分天註定、七分靠努力」，只要肯努力、堅持到底，就有機會扭轉人生。