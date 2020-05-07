45kg熟女瓜子臉「不夠旺夫」　斥17萬做脂肪填充！反遭男友嫌：臉上有4個坑

▲45公斤的小琳身材姣好 。（圖／豫媒網）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少愛漂亮的女生會選擇「進廠維修」，但河南鄭州市30多歲的小琳（化名）卻因覺得自己臉蛋太瘦，不夠「旺夫」，咬牙花4萬元（人民幣，下同，約新台幣17萬元）做了脂肪膠填充。然而術後，小琳臉蛋不僅沒有變得飽滿，反而被男友說「有4個坑」。

▲男友向記者表示女友的臉已經全部凹下去了 。（圖／豫媒網）

綜合陸媒報導，小琳長相漂亮、身材姣好，但唯獨不滿意的就是自己的臉，因為只有45公斤的她，覺得自己的臉太瘦了，不夠「旺夫」 。在整容機構的遊說下，小琳花4萬元做了脂肪膠全臉填充手術。

然而手術前後效果不僅不明顯，還出現一些意想不到的事。因為填充手術要從大腿根部抽脂肪填到臉上，4個月過去了，小琳的腿到現在都沒有恢復好，至今腿部腫脹，一走路就疼。

▼小琳腿部仍腫脹。（圖／看看新聞）

小琳男友在受訪時表示，自己一開始並不知情，但想著錢都花了，如果能一次達到「完美效果」也不錯，結果沒想到，手術後太陽穴、臉頰「有4個坑」，臉部已經全部凹下去了。

對此，美容機構回應稱，這個是正常現象，因為效果因人而異。在手術前，美容院用相機拍攝了術前臉部正面圖片，為了和現在的小琳臉部進行對比，比對後發現，真的看不出明顯效果。小琳怒氣沖沖表示，不想再做第二次了，希望退款。目前美容院答應的2萬元補償已經退還給小琳。

▼手術前後對比 。（圖／看看新聞）