耳朵有痣可以嫁！她激推「從9種耳相」挑到好老公　有「含珠」福氣一輩子

記者李佳蓉／綜合報導

出社會後交友管道越來越少，有些女生選擇用交往軟體尋找真命天子，有些則身心畏懼、卻又想從第一眼看出眼前的男生是否能交往結婚，該怎麼辦？網紅劉芒從高中老師一句話獲得啟示「挑老公看耳朵」，並請教身邊研究面相的長輩，蒐集各國綜藝節目，統整出「9種耳相」，快看哪一種可以嫁？

劉芒指出，以下論點無論男女都適用，但也先替大家打預防針，萬一耳相不好也不用過度擔心，可從額相、鼻相、嘴相或臉部輪廓相替自己加分，總分最重要，因此建議大家參考即可。

1.摺耳

耳朵有點翻摺下來，屬於人品、人格較為特殊者，就像影集《安眠書店》男主角Penn Badgley一樣，心理容易產生較多偏激的想法。

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2.耳殼很薄的人

偷偷用手機開手電筒照射耳背，觀察是否會透光，擁有會透光耳朵的人個性容易被煽動、耳根子軟，不太適合和他走一輩子，因為他可能被人三言兩語說動，將房子拿去抵押借給朋友，若朋友說下個月還，還會真的相信，立刻將家中地契、老本金通通掏出。

3.飽滿耳垂

耳垂代表福氣，一般人的耳垂垂直地面，僅能將福氣攔下，若是耳垂稍微往前有「含珠」，就能將福氣接住，一生貴人不斷。若想挑對象選這種就對了，跟在他身邊也會遇到接二連三的好事。

4.耳輪

擁有3D、立體耳輪的人，代表在媽媽肚子裡耳朵已快速發展，若紋路非常明顯意味著身體很健康，「耳聰目明」發展得很好，選擇健康的人才有辦法跟你走得很長久。

5.招風耳

招風耳標新立異、愛跟別人唱反調，若長期如此相處起來讓人覺得累。想要挑選長期伴侶，請先考慮自己的身心是否能掌握，他可能無法讓你稱心如意過跟大家一樣的生活。

6.翻耳

耳朵輪廓外翻的人「講不聽、死都不聽」，劉芒真心建議若EQ未達200別輕易嘗試，可能活活把自己氣死，這種人無法溝通、交流。也提醒本身屬翻耳者，要適時聽聽別人給予的建議。

7.看高度

耳朵位置太高、太低都不好，最好的是剛好齊眉，象徵著運氣好、福氣大、有名望、智慧高，耳朵齊眉擁有一切的好運氣。耳朵高於眉毛雖容易受到長輩賞識，但唯一缺點就是太心高氣傲；耳朵低於眼睛，代表「要運氣沒運氣，要福氣沒匯聚。」

8.看耳朵顏色

耳朵比臉白的人代表有才氣、有才華，又白又亮是非常少見的才氣耳朵；若是灰白、黃白則是健康欠佳。此外，天生擁有紅潤的耳朵，則是超好的「富貴相」，能夠幸福過完一生。

9.耳朵上的痣

痣長在不同位置代表不同意思，可大致分為4類：A耳廓痣，代表長壽；B耳輪痣，聰明絕頂；C耳垂痣，則是有錢；D耳背痣，是孝順的象徵。