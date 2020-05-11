青春校園電影殺青3年沒上映　娛樂公司欠酬勞挨告！「難產原因」意外曝

▲改編網路人氣小說的電影《學長》，2016年10月舉辦殺青記者會後卻未上映，娛樂公司因積欠酬勞挨告，意外曝光難產原因。（圖／立吉聖娛樂提供）

記者羅志華／台北報導

繼電影《那些年我們追的女孩》、《我的少女時代》獲得票房大成功後，台灣一度掀起青春校園電影的風潮，而立吉聖娛樂公司也於2017年，開拍由網路百萬人氣小說改編的電影《學長》，卻因出資人對影片不滿意、不願給錢而難產，台北影業公司因立吉聖娛樂積欠製作費提告，北院日前判立吉聖應給付273萬5000元。

《學長》於2017年10月間，就已舉辦殺青記者會，至今卻仍未上映，透過這份判決，也意外讓電影難產原因曝光；台北影業公司主張，立吉聖於2017年2月簽約，以400萬酬勞接下特效後製，之後剪預告片以8萬5000元報價，又因立吉聖交付的影片原始檔，容量超過40T，已超越契約內原定的20T容量，需再給付30萬酬勞，但立吉聖卻只付了165萬，要向立吉聖索討積欠的273.5萬酬勞（400+8.5+30-165=273.5）。

立吉聖表示，台北影業未完成電影特效後製，自然不能要求酬勞，且說明酬勞須等出資人審核過關後才能給付後，對方總經理也同意，事後因出資人認為影片未達標準而拒絕給錢，既然台北影業後製未達驗收標準，立吉聖自然也不用給付酬勞。

北院審理期間，立吉聖代表曾表示，「我跟台北影業來往很多年了，這次是因為金錢方面有些問題，所以目前還沒辦法給付，但我一定會付，…，台北影業請求的金額理論上沒錯」，法官認為，合約書內沒寫到立吉聖所稱，「出資人驗收後才給酬勞」的條文，立吉聖也沒提出其他證據佐證說法、沒道理以此拒付酬勞，判立吉聖應給付台北影業273萬5千元。

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