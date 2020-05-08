台中八大行業是否開放？　盧秀燕：酒店難保持社交距離再緩緩

▲盧秀燕表示，暫時不開放酒店恢復營業。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

全世界第一場開放進場觀賽的職棒比賽，今晚在台中市洲際棒球場舉行，市長盧秀燕為了表示支持，8日也穿著運動服出席市議會受訪，她說，經和中職、中央防疫中心和市府局處討論後，為了維護球員和觀眾安全，會先開放觀眾飲水，但不能吃東西，對號入座等，至於酒店何時開放，盧說，特定行業還難保持室內安全距離，因此暫不考慮。

盧秀燕表示，為了讓球員安全比賽，觀眾安心看球賽，包括運動局、衛生局、警察局和中職、中央疫情中心早在1個禮拜前就組成聯合小組進駐，緊盯球場相關秩序以及防疫措施，中央原本規定戶外只能500人聚集，如今嘗試性的開放1千人，因此要求大家要戴口罩，保持室外社交距離，而且要對號入座，確實遵守防疫措施規定。

被問到會不會出席首場比賽，盧秀燕說，她會把座位留給球迷，自己在場外看轉播應援。

至於球場都開放觀眾入場，那其它的行業比如酒店等八大行業，是否也會開放，讓消費者進去消費？盧秀燕說，這幾天一直都有接到被限制的行業詢問，她強調，政府作法會循序漸進，先開放室外，如果情況穩定，再進一步考慮開放室內的集會活動。

她說，市府希望能逐漸恢復民眾的日常生活，但是全世界的疫情包括台灣都還沒有完全根除，因此防疫不能鬆懈，容易可以保持社交距離的活動，會逐步開放，但是特種行業內的服務人員跟消費者之間，還是難以保持社交距離，不像室外空間寬闊，可以保持社交距離，所以目前不考慮，但會好好討論。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來