2020國際護理師節特別有感　童綜合醫師跳舞唱歌感謝防疫

▲醫師舉牌為護理師們加油打氣。（圖／童綜合醫院提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

5月12日是國際護理師節，也是南丁格爾200歲冥誕，台灣從1月20日成立中央流行疫情指揮中心以來，防疫逾百日，全台醫護人員堅守崗位，讓疫情的傷害降到最低，台中童綜合醫院醫師們特別以唱歌、跳舞等方式，祝福並感謝護理人員的辛勞和付出。

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▲醫師跳舞為護理師打氣加油。

童綜合醫院院長童敏哲表示，許多護理同仁在長時間的防疫過程中，因為不斷洗手，導致雙手過敏發癢脫皮，因為長期戴著口罩，導致壓迫耳朵而紅腫，因為緊裹手套而留下「光榮印記」，因為全身包裹隔離衣而汗流浹背。

▲護理師長期戴N95口罩而留下「光榮印記」。

童敏哲也寫了〈致 童綜合醫院護理同仁的一封信〉表達最誠摯的感謝，內文並特別提到今年碰上新冠肺炎爆發，面對工作、家庭與社會等排山倒海而來的壓力，但護理師們仍勇敢站在疫情最前線，無畏艱難、堅守崗位，守護民眾的健康，就像2百年前的南丁格爾一般，為暗夜中的人們，帶來光亮。

院方為了感謝院內1300名護理人員們的辛苦，每人都贈送禮券、護師鞋，更為了彌補因防疫而取消的慶祝餐會，每人再贈送一盒蛋糕，另外也有商家共同響應，不只512當天憑員工證可在院內超商免費兌換黑糖珍珠撞奶一杯，還可免費貼手機抗菌玻璃膜，減少醫護人員手機藏菌風險。

醫院各科別醫師與行政人員等也錄製一支給護理同仁的祝福影片，用跳舞、唱歌和手勢表達發自內心的心意，也凸顯出許多醫師私底下幽默風趣的一面。

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