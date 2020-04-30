竹科夫妻574萬買宋代茶盞、漢代磚硯　「總結4個字」讓他瞬間心碎

記者陳凱力／新竹報導

一對竹科夫妻向有「億元收藏家」的骨董收藏家陳發貴先後以574萬元購買7個宋代茶盞、29個「漢代古磚硯」，事後經鑑定才發現買到「現代仿製工藝品」，竹科夫妻氣得狀告陳發貴詐欺，新竹地院依詐欺取財罪將陳發貴判刑1年10月，犯罪所得574萬5千元沒收。

▲竹科一對夫妻以574萬5千向古董收藏家陳發貴購買的古董被鑑定出是仿品。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



據判決，具有辨識古董名家字畫、古宋瓷專業知識的陳發貴為古董商，2016年8月向王姓夫妻介紹，「宋代茶盞是中國經紀人從當地帶過來的古董，是宋朝從建窯窯口出來，絕對不會有問題，買下去絕對會翻倍」，並提出媒體專訪佐證古物收藏能致富的例子，成功讓竹科夫妻掏出400萬元購買7個「古董茶盞」。

2017年4月，陳男在明知進貨的磚硯是仿製工藝品的前提下仍向竹科夫妻佯稱，「漢代磚硯是中國經紀人從當地帶過來的古董，現在正在熱的就是漢磚，漢磚也可以投資，絕對會起來，自古以來就有很多人拿漢磚去加工成硯臺，這種東西基本上就是魏晉南北朝或漢代，都是古代的」，竹科夫妻再以174萬5千元向他購入29個「古董磚硯」。

竹科夫妻從友人口中得知，陳發貴賣假古董一事，對於手上持有的茶盞與磚硯也產生疑慮，遂將茶盞、磚硯委請中興動產鑑價有限公司進行鑑定，沒想到鑑定結果竟全是「現代製作」的仿製工藝品。

▲2個茶盞被鑑定出是「現代製作」的仿製工藝品。

法官認為，陳男不思以正途取財，竟利用被害人對古董真偽及價值判斷能力尚淺，及對他的信任，導致被害人損害甚鉅，顯然欠缺法治及尊重他人財產權觀念，其所為顯有惡性，由於雙方迄今尚未和解，陳也未賠償被害人損失，因此依詐欺取財罪判刑1年10月，犯罪所得574萬5千元沒收。

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