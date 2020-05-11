換水需用掉6500瓶2公升礦泉水　山上花園水道博物館戲水池節水暫停開放

▲台南山上花園水道博物館「八田水池」，為配合節水抗旱，八田水池從12日起停止開放。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館「八田水池」是為小朋友的最愛，為了維護戲水品質，館方每周三置換新水，水池容量高達13噸，等於6500瓶2公升大瓶礦泉水量，因南部水情告急，為配合節水抗旱，八田水池從12日起停止開放。

台南山上花園水道博物館指出，自開園以來，位於花園區的「八田水池」成為小朋友的最愛，每逢假日人滿為患，為了維護戲水品質，館方每周二休園會清潔水池，周三置換新水，水池容量高達13噸，等於6500瓶2公升大瓶礦泉水量，因南部水情告急，和樂廣場、奇美博物館都關閉戲水池及噴泉，為配合節水抗旱，八田水池從12日起停止開放。

館方表示，根據水公司資料，曾文水庫僅剩9.4％的蓄水率，仁義潭、南化及阿公店水庫的蓄水率，分別跌到17.2％、14.1％及7.9％。其中台南及高雄水情已亮黃燈，台南地區5月7日開始夜間減壓供水，市長黃偉哲並呼籲民眾防疫時要同步抗旱，請市民一同節水共體時艱，為配合市府政策，即日起關閉戲水池。

館方指出，戲水池暫時關閉，但園區還有廣闊的密林區及沙坑，仍是親子同遊最適合的場所，加上最近天氣晴朗，博物館區的日式建築，工業風的設備，更是攝影取景的好去處，民眾可以善加利用，只要等到水情穩定，就會立即開放戲水池。

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