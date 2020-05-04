嚴守社交距離　比利時與義大利即將於五月重啟博物館

在義大利與比利時放寬其封鎖限制之際，許多國家的博物館也計畫於五月重新開館。受新冠肺炎（Covid-19）疫情影響最嚴重的義大利，全國於3月10日全面停工，而現在是即將漸進式恢復一般機構的運作，從人流較少的業務開始，例如書店、乾洗店等，自4月14日重啟營業。

▲米蘭的大教堂廣場進行消毒中（Photo by Pier Marco Tacca／Getty Images）

5月4日將開始下一個重啟階段，但各機構與參觀者必須遵循義大利文化遺產和旅遊活動部的規定，所有門票均需在線上購買，而參觀者在場館中也要保持社交距離。《布魯塞爾時報》報導，博物館包含在各級機構重啟計畫的第二階段，目前預定在5月18日，也需在社交距離的規範下重新開館。

當全世界國家的封鎖走向尾聲，各國領導人必須謹慎，在恢復各種活動後維持安全措施。如果大量聚集的活動太快重新開張，國家又會再觸發新一波感染風險，那將會壓倒醫院與醫療資源。

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義大利總理朱塞佩孔蒂（Giuseppe Conte）在週日的記者會表示：「如果你愛義大利，請你保持好距離。」若不遵守預防性措施，曲線又會上升、死亡人數增加，經濟也將面臨不可逆轉的損害。

▲義大利佛羅倫斯烏菲茲美術館（Photo by Michelle Maria, via Wikimedia Commons.）

文／Sarah Cascone

圖文來源／artnet

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