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最小僅13歲！香港母親節示威12小時　百人被捕「議員送醫」

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▲▼香港示威者10日在多地商場發起「和你SING」、「母親節行街」。（圖／路透）

▲香港示威者10日在多地商場發起「和你SING」、「母親節行街」行動。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合港媒報導

香港反送中運動後續，10日下午3點展開「和你SING」遊行，另也有人發起「母親節行街」。晚間港警在旺角一帶驅散並截查示威民眾，最終逮捕100多人；小說家、立法會議員鄺俊宇也被港警壓制在地。

綜合港媒報導，香港民眾10日下午在尖沙嘴海港城、九龍塘又一城、旺角新世紀廣場、銅鑼灣時代廣場及太古城中心，等多區商場匯集，在抵達前部份商場已有警衛在場戒備，並架設欄杆設施分隔群眾。

位於尖沙咀的「母親節行街」原訂當天下午2點集合，但由於港警1點30分已於現場戒備，遊行民眾遂改以佐敦道為起點，再遊行到旺角新世紀廣場。

▲▼香港示威者10日在多地商場發起「和你SING」、「母親節行街」。（圖／路透）

▲防暴警員進入商場驅散示威者。（圖／路透）

活動開始前已有學生因不明原因，遭港警帶走，下午也有部分民眾被捕。示威者和港警在商場內上演輪流佔據的情況，等港警撤離，商長內店家恢復營業後，部份示威者便拉開「光復香港、時代革命」布條、喊口號等。

衝突於晚間逐漸升溫，數十名示威者聚集在彌敦道瓊華中心，一件橫放在大型馬路上的雜物，疑為示威者設置的路障，用以和防暴警員對峙。到晚間10點初，旺角發生路面雜物失火，疑為示威者縱火；防暴警員約半小時後開始使用胡椒噴霧並舉藍旗，將多人壓制在地。

今日凌晨1點初，被捕的香港議員鄺俊宇，被送往伊利沙伯醫院。直到凌晨2點，警員逮捕多人上警車離去後，示威遊行活動到了尾聲。凌晨4點，紅磡警署外頭聚集約80名民眾，其中多人為被捕青少年的父母，青少年中，年紀最小為13歲，凌晨已被釋放。

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