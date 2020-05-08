粥內遭偷加「類固醇」！女雇主突暴肥18KG...調閱監視器發現驚人真相

▲印傭竟然在僱主的粥裡加「料」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者施怡妏／綜合報導

香港一名陳姓女雇主近期內體重暴增40磅（約18公斤），到醫院檢查後發現，體內含有過量的類固醇，患上皮質醇增多症，就連2歲的兒子也有相同的症狀。女僱主回家後調閱監視器，發現39歲印傭Rinda在粥裡加類固醇藥丸，報警將人逮捕。

根據《香港01》報導，印傭於2018年7月開始受僱，工作內容主要為女僱主與2歲兒子準備餐點，以及整理家務。女僱主於2019年4月開始，一直深受水腫的困擾，甚至在短時間內暴肥18公斤，因覺得奇怪，同年10月求助醫生，才得知水腫的原因是攝入過量的類固醇。但女僱主從未服用含有類固醇的藥物，於是懷疑家中的印傭。

女雇主調閱監視器後發現，印傭在粥裡內「加料」。印傭表示，藥物從印尼帶回，主要治療皮膚病，希望替女僱主解決皮膚病的困擾，然而，在入境香港時，海關並沒有攔下，故以為此藥物是合法的。

對此，女僱主回應，在受僱印傭之前，一家人並沒有皮膚病的困擾，因此印傭的說法並不合理。印傭其後被警方控以一條意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品，以及四項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用有害物品罪。一開始印傭在庭訊時承認自己的罪刑，但隨後卻改口否認所有的罪刑，目前整起事件還在調查當中，法官也將此案件押後至6月24日開審。