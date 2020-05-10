馬雲：年輕人怕壓力就白活「我壓力也很大，年輕人還小多了！」

記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴創辦人馬雲9日赴江西景德鎮與年輕創業者對話，在談到「壓力」時，他表示，年輕人壓力很大，年紀大的難道就沒壓力了，壓力每個人都不一樣，只是看抗擊打能力有多強，「如果年輕人還怕壓力，你就白活了！」

馬雲指出，現在時代每個人壓力都很大，他的壓力也很大，淘寶、阿里巴巴、騰訊、微軟、IBM每個人壓力都很大，年輕人的壓力還小多了，「你倒了還可以再起來，年紀大倒了沒了，如果阿里倒了，成千上萬的都倒下去了。」

▼阿里巴巴創辦人馬雲。（圖／CFP）



馬雲提到，壓力每個人都不一樣，只是你的抗擊打能力有多強，如果你每次碰上了過不去的壓力，你要調整自己對未來的判斷，你怎麼就沒判斷到這個災難，「我以前2003年創立淘寶的時候，那壓力大多了，每天真的是不知道該怎麼辦，下個月的工資根本發不出來了。」

馬雲還說，那時候就想做大就沒壓力了，現在發現比以前壓力大太多了，完全不在一個等量級，但現在的好處是團隊大，大家分擔壓力，「如果年輕人還怕壓力，你就白活了。」

此外，馬雲也提到，他我去超過100個國家，跟世界各國年輕人交流過，認為全世界年輕人都差不多，只有有無上進心、有無夢想的區別，「有夢想有上進心的年輕人，才是世界的希望，人類的希望。」