目光堅定直視前方！軍校生休假仍「稍息站月台等車」　宅神感動8字轉發

▲軍校生稍息等車。（圖／彭椿榮授權使用）



記者黃可昀／綜合報導

國軍給人的形象就是嚴肅、剛直，很多人是真心對這份職業與國家有認同感，即使休假期間仍不忘自己的國軍身分。資深新聞製作人彭椿榮日前搭火車時，看見一名身著藍色制服的國軍站在月台，呈稍息姿勢，抬頭挺胸目光直視前方，而此舉背後的原因讓彭椿榮感動不已，「讓我佩服，也感覺國軍的未來充滿希望！」

彭椿榮日前在臉書PO出照片，畫面中雙眼炯炯有神看著前方、一動也不動的人是士官專科學校二年級的學生，他服裝儀容整齊、皮鞋乾淨發亮，靜靜地站在月台等候火車到來。彭椿榮見狀上前詢問，「學校規定等車時候要稍息站好嗎？」明明車站早已沒有憲兵巡邏，為何他仍規規矩矩站在這？

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國軍有點靦腆又帶有自信的回應，這並非學校規定，「我已經是實習幹部，這是我對自己的要求。」即使離開學校，他仍謹守國軍本分與形象，時時刻刻提醒自己即將成為幹部，必須背負起更重的責任。他的自信心與自我要求讓彭椿榮十分感動，現在不少年輕人放縱、濫用藥物，但大多數人仍像這位國軍一樣，認真對待生活並努力做得更好。

「宅神」朱學恒隨後也轉發這篇文章，寫下「自我要求，莫忘初衷」，其他網友紛紛留言，「現在的軍人要像這樣的少了！這才是讓人欣賞的軍人」、「規矩每個人都會説，但實際上做的到的少之又少，年輕士官能夠自律、自我要求非常難得」、「希望他之後能堅持，不被同流合污」。

▼宅神看了也很感動。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

