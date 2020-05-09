　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大台北河川浩劫！「魚群暴斃」數萬屍體躺滿河岸　居民崩潰：空氣都惡臭

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼▲▼驚！新店溪大漢溪浮現上萬魚屍 綿延數公里。（圖／翻攝自文山幫臉書）

▲北市河川浩劫，「魚群暴斃」數萬屍體躺滿河岸。（圖／翻攝自文山幫臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

最近幾天高溫突破36度，不僅讓人類覺得不舒服，對於魚群來說更是生死浩劫。北北基地區的新店溪、大漢溪、基隆河等流域，河面及河岸均出現大量暴斃魚屍。台北市環保局接獲通知，除請相關單位清運屍體外，也趕到現場採檢水體，未發現水質有毒性反應，初步推測現象是因為連日高溫，水中溶氧率過低導致。

各大臉書社團、臉書粉絲團8日、9日均有網友分享，大漢溪三峽段、新店溪秀朗橋、福和橋與中正橋沿岸，包含中和區、永和區與萬華區流域，還有基隆河從南港南湖橋一直延伸到汐止與基隆，甚至連淡水河等河川，綿延數公里的溪流沿岸均出現數萬條暴斃魚屍，讓目擊網友不禁直呼「真的太慘了。」

請繼續往下閱讀...

▲▼驚！新店溪大漢溪浮現上萬魚屍 綿延數公里。（圖／翻攝自爆料公社）

▲網友目擊福和橋下方出現大量魚隻暴斃。（圖／翻攝自爆料公社）

台北與新北市環保局等相關單位接獲通知後，馬上出動人力、載具沿線清運魚屍並採檢水體，初步判斷水色透明正常，沒有任何重金屬污染，酸鹼值檢測正常，也沒有急毒性的反應，但水質溶氧只有2.47mg/L，應該是連日高溫少雨造成溶氧過低，才會發生大量魚群暴斃的情況。

環保局表示，以前也曾經發生過類似因為高溫，河川溶氧過低導致魚群集體暴斃，經過清查後發現死魚集中在新店溪中正橋、華江橋沿岸、汐止與三峽亦有少量死魚，魚屍目測數量破萬，預計最晚10日可以全部清運完畢，未來幾天內也會出動曝氧船，避免類似的情況再次發生。

ET快訊
嫩妹宵夜愛吃炸雞...罹乳癌離世　營養師曝「4地獄食物」
IKEA白肌妹不雅片瘋傳！沙發留「謎樣印記」 　旁邊小孩看傻
快訊／起訴7台商挨轟「搞綠色恐怖」！台北地檢署反擊了
快訊／21歲軍人開Lexus碰撞重機男女！後座女乘客傷重身亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

梅雨鋒面「閃電對流」來襲！全台灌雨熱區出爐　下周家門口恐有颱風發展

大台北河川浩劫！「魚群暴斃」數萬屍體躺滿河岸　居民崩潰：空氣都惡臭

唐鳳現身「2020科技*學習力」博覽會　與台南學子世代對話

台灣新冠肺炎死亡率低於OECD國家引外媒好奇　張上淳揭關鍵原因

安養院老母重聽…視訊打招呼匆匆結束　疫情「受害者」的半夜遺憾噩耗

這篇必收！第一次在家煎牛排就上手　牛排教父3大名廚公開撇步

手不摸口鼻多難？張上淳分享WHA舊照曝「連專業人士都做不太到」

人間有愛！雲林半癱謝俊瑋賣蒜頭一日千斤　一字字敲出：感．謝．大．家

這「3生肖」5月要小心！　恐有「破財、小人纏身」危機

驕傲！國內新冠肺炎住院人數剩82人　使用呼吸器降至3人

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

機車突竄龜殼花！她嚇歪路邊爆哭 阿伯路過神補槍：被咬到會死喔～

想當媽挨「針管海」忍35周瘀血肚　流產2次！求孕方法全試3年才得子

吃早餐嚕～吐司秒變陣頭淨香爐　他踩七星步：「三明治王爺」請

6個撇步讓簡單馬尾有氣質不呆板　鯊魚夾一咬！瞬間髮量增加一倍

陳艾琳顧小孩「和老公.婆婆一起排班」！　關於羅志祥「多人運動」：講不出什麼好話

梅雨鋒面「閃電對流」來襲！全台灌雨熱區出爐　下周家門口恐有颱風發展

大台北河川浩劫！「魚群暴斃」數萬屍體躺滿河岸　居民崩潰：空氣都惡臭

唐鳳現身「2020科技*學習力」博覽會　與台南學子世代對話

台灣新冠肺炎死亡率低於OECD國家引外媒好奇　張上淳揭關鍵原因

安養院老母重聽…視訊打招呼匆匆結束　疫情「受害者」的半夜遺憾噩耗

這篇必收！第一次在家煎牛排就上手　牛排教父3大名廚公開撇步

手不摸口鼻多難？張上淳分享WHA舊照曝「連專業人士都做不太到」

人間有愛！雲林半癱謝俊瑋賣蒜頭一日千斤　一字字敲出：感．謝．大．家

這「3生肖」5月要小心！　恐有「破財、小人纏身」危機

驕傲！國內新冠肺炎住院人數剩82人　使用呼吸器降至3人

水電工「月薪3萬」請領補助！宜蘭公務員一查驚見「2億身家」

印度空軍米格-29戰機第5次墜毀！　飛行員跳傘逃生成功

在台灣就能吃道地章魚燒！50元銅板價　還能外送到家

梅雨鋒面「閃電對流」來襲！全台灌雨熱區出爐　下周家門口恐有颱風發展

BLACKPINK剛確定6月回歸…Jennie就摔傷腿！　「拄拐杖直播」嚇壞粉：看起來好嚴重

郭富城首曝女兒正面「圓滾大眼萌爆」！　直播1小時「狂噴200萬瀏覽量」

尿急開車門毀了一個家！高雄男臨停路邊…害女騎士遭輾斃

明明全身肌肉！175cm王嘉爾「真實體重公開」　網一看數字嚇到：可怕

「自嘲是自癒的過程」　鍾欣凌褪去角色光環最真實的美貌　

里民逼走基地台慘斷訊...上千戶求救　里長崩潰：到底是誰抗議的？

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

生活熱門新聞

北市河川魚暴斃　民：空氣都惡臭

「果凍牌口罩來了」3色可選...藥局地點曝光！

悍將女球迷太兇！11秒晃動主持人嚇傻

爸媽是阿公和阿嬤　他千斤蒜頭賣不出

第一道梅雨鋒面？雷雨彈變天時程出爐

抗議設基地台　彰化和美萬人斷訊

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

外媒好奇台灣新冠肺炎低死亡率　張上淳揭原因

路易莎「10人桌堆滿書」不見人！店員無奈

疫情受害者的遺憾　無緣見母最後一面

這3生肖5月恐有「破財、小人纏身」危機

母親節深夜　迎首波梅雨鋒面

台人會暴怒的台式料理！「它」秒遭點名

抗議基地台後悔了！網憶「台東新化」慘例

更多熱門

相關新聞

魚屍綿延1公里！惡廠商偷排廢水釀悲劇

魚屍綿延1公里！惡廠商偷排廢水釀悲劇

環保無假期但投票前1天選情緊繃，桃園市觀音工業區富林溪卻遭無良廠商偷排廢水，10日出現魚屍綿延1公里情況，在成功路下游讓魚類迴游的漁梯，頓時成為曝曬死魚的階梯，當地里長吳進昌表示，環境保護無分藍綠、地球只有一個、臺灣也只一個，呼籲工業區各廠商共同重視環保生態，別再心存僥倖禍延子孫千萬年。

工廠廢水毒死魚　生態恢復至少2年

工廠廢水毒死魚　生態恢復至少2年

一夜大雨+連日高溫...基隆河漂滿死魚！

一夜大雨+連日高溫...基隆河漂滿死魚！

桃園老街溪又見魚屍遍布　網盼市府加速行動

桃園老街溪又見魚屍遍布　網盼市府加速行動

屠溪！敬鵬造成水汙染　魚群暴斃

屠溪！敬鵬造成水汙染　魚群暴斃

關鍵字：

溶氧量魚屍

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／21歲軍人開車碰撞重機！後座女身亡

載母出遊死別！重機騎士撞車媽媽送命

愛吃炸雞！年輕妹罹乳癌離世…營養師曝婦科疾病「4地獄食物」

賴弘國PO離婚文　阿嬌閨蜜反擊了

封城都沒人！護理師下班等公車「遭變態逼給洩慾」

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

北市河川魚暴斃　民：空氣都惡臭

南韓軍人夜店狂歡　引爆境內案例激增

賴弘國澎湖打卡曝心境　阿嬌為小20歲鮮肉灑30萬

老翁不忍獨身在世自埋身亡

「果凍牌口罩來了」3色可選...藥局地點曝光！

悍將女球迷太兇！11秒晃動主持人嚇傻

阿嬌認了「和賴弘國很愛吵架」！

若罷韓成功…這招恐讓高雄都是代理市長

泰王揪20性戰士妃子歡愉室激戰　新寵竟是女兒閨蜜

更多

最夯影音

更多
棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜
六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面