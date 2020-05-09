大台北河川浩劫！「魚群暴斃」數萬屍體躺滿河岸　居民崩潰：空氣都惡臭

▲北市河川浩劫，「魚群暴斃」數萬屍體躺滿河岸。（圖／翻攝自文山幫臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

最近幾天高溫突破36度，不僅讓人類覺得不舒服，對於魚群來說更是生死浩劫。北北基地區的新店溪、大漢溪、基隆河等流域，河面及河岸均出現大量暴斃魚屍。台北市環保局接獲通知，除請相關單位清運屍體外，也趕到現場採檢水體，未發現水質有毒性反應，初步推測現象是因為連日高溫，水中溶氧率過低導致。

各大臉書社團、臉書粉絲團8日、9日均有網友分享，大漢溪三峽段、新店溪秀朗橋、福和橋與中正橋沿岸，包含中和區、永和區與萬華區流域，還有基隆河從南港南湖橋一直延伸到汐止與基隆，甚至連淡水河等河川，綿延數公里的溪流沿岸均出現數萬條暴斃魚屍，讓目擊網友不禁直呼「真的太慘了。」

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▲網友目擊福和橋下方出現大量魚隻暴斃。（圖／翻攝自爆料公社）

台北與新北市環保局等相關單位接獲通知後，馬上出動人力、載具沿線清運魚屍並採檢水體，初步判斷水色透明正常，沒有任何重金屬污染，酸鹼值檢測正常，也沒有急毒性的反應，但水質溶氧只有2.47mg/L，應該是連日高溫少雨造成溶氧過低，才會發生大量魚群暴斃的情況。

環保局表示，以前也曾經發生過類似因為高溫，河川溶氧過低導致魚群集體暴斃，經過清查後發現死魚集中在新店溪中正橋、華江橋沿岸、汐止與三峽亦有少量死魚，魚屍目測數量破萬，預計最晚10日可以全部清運完畢，未來幾天內也會出動曝氧船，避免類似的情況再次發生。