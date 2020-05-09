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副市長同框總長！黃珊珊罕見曬與黃曙光合照賀母親節快樂

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▲▼黃珊珊同框哥哥黃曙光。（圖／取自黃珊珊臉書）

▲黃珊珊同框哥哥黃曙光。（圖／取自黃珊珊臉書）

記者陳家祥／台北報導

台北市副市長黃珊珊律師出身，選上議員後一當20年，直到年初才轉任台北市政府服務。少為人知的是，黃珊珊的哥哥是參謀總長黃曙光，但兩人幾乎都不公開談論家人。近來適逢母親節週末，黃珊珊難得在臉書上貼出與哥哥參謀總長黃曙光以及母親的合照，要祝媽媽母親節快樂。

黃珊珊表示，就要母親節了，我已經3個多月不敢去看媽媽，因為怕自己每天在外面跑來跑去，身上細菌多，萬一帶病毒給她就不好了。她表示，媽媽今年90了，她是一個超級正面思考、開朗又搞笑的媽媽，幾年前開始學用平板電腦，我要她每天用LINE寫簡訊給我，證明她身體健康，她乖乖寫了好幾年，還會用平板看YOUTUBE，各大綜藝節目和連續劇都追完了，還會自己搜尋找老歌聽音樂，我的老媽很潮。

黃珊珊說，媽媽有時候很固執不聽話，我就威脅要把平板和手機沒收，那是她最重要的寶貝，一定會乖乖妥協。她表示，媽媽40歲才生她，因為哥哥姊姊都比她大十幾歲，當年她本來到醫院要拿掉小孩，醫生當天很忙讓她等很久，她生氣就回家了，然後我就出生了，「所以我還要在母親節這天感謝那個當天很忙沒有時間理我媽媽的醫生」。

黃珊珊表示，自己沒有念過幼稚園，是在家裡一直開心和媽媽鬼混到6歲的小孩，上學第1天根本不知道什麼是注音符號，但是我4、5歲就會看報紙了，因為在家裡都叫綽號，所以上學根本不知道自己的名字，還被老師罰寫名字100次，因為跟著媽媽的時間很長，媽媽甚麼都做好了，所以我完全不會作家事，15歲離開家到台北租屋念高中，假日坐巴士衝回家吃媽媽煮的飯，我算是很早就很叛逆的小孩，甚麼事都是自己決定後才告訴媽媽，等到我當了媽媽，才知道那份牽腸掛肚是永遠不會停止的。

黃珊珊說，她有3個哥哥兩個姐姐，一位早逝，其中3位都已經退伍了，剩下她和二哥還在工作崗位努力打拼，雖然我們都身經百戰了，她常從電視上看到我們的消息，還是會默默的探聽我們好不好，因為，不論你年紀多大，媽媽永遠當你是孩子。謝謝媽媽，給我們最溫暖的家和愛，還有一輩子的依賴。

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