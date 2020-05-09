獨／這晚...冷氣開太強！高雄凌晨出現低溫0.6℃　氣象站「加強禦寒措施」

▲高雄氣象站的媒體群組，發送低溫特報 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市連日出現高溫，甚至甲仙還出現了37.6°C的高溫，不過就在9日的凌晨，高雄氣象站的媒體群組竟然出現「高雄觀測低溫已達0.6°C，請加強禦寒措施」訊息，讓媒體記者一度很質疑，難道是高雄氣象站的冷氣開太強。

就在9日凌晨零點13分左右，高雄市氣象站的媒體群組出現了「00:05 高雄氣象站(46744)觀測低溫已達0.6°C，請加強禦寒措施」的通知，第一時間還沒有記者有反應，不過隨後又在凌晨2點03分又有一通相同訊息：「 00:05 高雄氣象站(46744)觀測低溫已達0.6°C，請加強禦寒措施」。

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▲高雄氣象站的媒體群組，發送低溫特報 ，氣象站主任陳文信澄清。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過這兩個訊息第一時間，都沒有記者有反應，直到清晨7點多，中央氣象局高雄氣象站主任陳文信主動出面回應：「觀測儀器故障」，然後一名在群組內的記者回應：「嚇ㄧ跳！昨晚還上網查莫非有異象」，還給了一個哭笑不得的貼圖，而陳文信也回應說：「還好您厲害，沒有被騙。早睡早起精神好，您辛苦了」！

但是事實上，高雄市連日出現高溫，甲仙7日還出現過37.6°C的高溫，就連9日上午11點左右，就已經有36.7°C，同時間也有高溫資訊，表示9日高屏地區一整天都是會超過36°C的情況。