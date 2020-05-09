13年前野柳「A062無名浮屍」是爸爸！兒在無主墓區崩潰痛哭：你姓戴！回家吧

▲ 基隆警抽絲剝繭DNA比對，13年前野柳無名浮屍A062：你姓戴！回家吧。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「真的是奇蹟出現了，謝謝警察找到失蹤13年的父親，彌補了我們人生最大的遺憾！」13年前野柳海域無名男屍編號A062，基隆警一分局第三組組長許耀彬重啟調查，多方身分比對助其返家，8日正名為戴姓男子，讓死者的兒子十分感謝警方，讓離家13年的父親終於有名有姓，不再是無主孤魂，了結十幾年來的心願可以回家了。

基隆市警局第一分局第三組組長許耀彬，檢視警政署身分不明無名屍系統，發現海岸巡防署北部地區巡防局第二一岸巡大隊於2007年間，曾受理一件漂浮於新北市野柳海域無名男屍案，該具男屍因長期浸泡海水，毛髮及五官均腐爛無法辨識，無法採集指紋比對。

▲ 起初家屬半信半疑，認為父親已經失蹤長達13年，還有警察在調查父親失蹤案。

許耀彬說，身上也無遺留證件、飾物及其他可識別之物，調閱監視器亦無所獲，於是以無名屍公告協尋，13年來資料一直掛在無名屍公告系統等待比對指認，大體並以「編號A062無名男」埋葬於基隆市南榮公墓無主墓區長達13年之久。他依該無名屍的體型、外觀輪廓及陳屍區域等特徵，搜尋交叉分析比對數百筆資料，於2020年1月間，比對出一名居住於新竹縣，2007年接近失蹤的56歲戴姓男子，特徵與該無名男屍相近，於是重啟調查，為本案露出一線曙光。

許耀彬通知該失蹤人的兒子，起初家屬半信半疑，認為父親已經失蹤長達13年，且法院也以失蹤7年以上宣告死亡了，難道有可能在13年後，還有警察在調查父親失蹤案，認為這八成是詐騙，不以為意。經許組長多次聯絡與兒子聯繫，詳細解釋並提出比對資料說明，家屬才相信是真的，不是詐騙，重新燃起一線希望，於2020年3月初兒子從新竹縣趕到基隆警一分局來找許組長。

▲ 當一行人到達南榮公墓「無主墓區」找到編號A062的無名墓碑時，家屬等人淚流滿面。

許耀彬採集失蹤人戴男兒子及弟弟唾液檢體送法務部法醫研究所與該具無名屍做DNA親緣關係比對，比對結果吻合，確認該無名屍即為已失蹤長達13年的戴姓男子，後許耀彬再聯繫基隆地檢署原相驗股檢察官，調卷並依法務部法醫研究所的親緣鑑定書開具戴男相驗屍體證明書，於2020年5月8日順利為該具編號「A062無名男屍」，正名為戴姓男子。

後續許組長再帶同家屬持戴男相驗屍體證明書至基隆市殯葬所辦理領回「編號A062無名男屍」，當一行人到達南榮公墓「無主墓區」找到編號A062的無名墓碑時，家屬等人淚流滿面，再三的向許組長鞠躬感謝，直說真是功德一件，讓離家13年的父親終於有名有姓，不再是無主孤魂，可以落葉歸根找到回家的路。

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