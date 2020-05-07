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與一對男女凌晨投宿…基隆無業男離奇暴斃！「早餐都沒動」死亡逾20小時

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▲屍體,命案,死亡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲基隆毒品前科男離奇在汽車旅館內暴斃。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市一汽車旅館7日發生死亡案件，30歲的方姓男子6日凌晨與另外2名友人入住後即未再外出，直到今房務人員才察覺異狀，入內察看後赫見方男早已氣絕，嚇得急忙報警。警方初步勘查，發現方男死亡時間已逾20小時，但身上未有明顯外傷，房內也無打鬥跡象，死因相當離奇，只能猜測可能是服用過量毒品致死，確切原因仍待相驗才能釐清。

警方調查，方姓男子目前無業，過去有毒品前科；6日凌晨2時許，方與一男一女共3人前往該處汽旅投宿一天，但6日凌晨4時許，該對男女即搭計程車離開，留下方男一人在房內，直到入住滿24小時後，房務人員未見方現身退房，走進房內查看才發現他早已死亡。

據了解，當時房務人員先是打電話到客房，但卻無人接聽，走進房內時，還看到方男頭上枕著枕頭躺在地板，看起來就像是睡著了，豈料房務人員彎腰叫喚數次後仍毫無反應，一探鼻息才發現他早已氣絕，嚇得急忙報警。

警方勘驗現場，發現方男衣著完整，身上沒有明顯外傷，且房內擺設整齊，沒有打鬥跡象；由於方男過去曾有毒品前科，因此警方懷疑可能是施打過量毒品致死，但詭異的是，房內也遍尋不著毒品吸食器或是毒品殘渣，只能猜測方男可能服用了某種新興毒品身亡。

另一方面，由於房務人員送來的早餐方男皆未動過，因此警方研判死亡時間可能已經超過20小時，應該在同住的該對男女搭計程車離開不久後，方就已經暴斃。目前方男確切死因、詳細案情仍然還有待進一步調查釐清。

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