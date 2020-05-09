騙吃壯陽藥！140公斤狼乩童硬脫褲　「西螺羅志祥」遭侵犯崩潰

▲劉姓乩童以逼近140公斤的體重，壓制被害人，口交得逞。

圖文／鏡週刊

在雲林縣西螺鎮知名宮廟擔任乩童的劉姓男子，以化解災厄為由，誘騙信徒的兒子、號稱「西螺羅志祥」的年輕男子吃下壯陽藥，再以140公斤的體重壓制對方口交得逞，甚至還抓著對方下體企圖插入自己的肛門，被害人最後以買酒助興為由逃離魔掌，並向警方報案，事後乩童被地檢署起訴。

不過，乩童自稱嬸嬸是西螺鎮長，在當地頗有勢力，案發後，被害人反遭乩童親友網路霸凌，全家人只好搬離是非地，同時期盼法院能速審速決，還給被害人一個公道。

雲林地方法院目前正審理一起男男性侵案，原定4月底開庭，卻突然延期。

假教化 設局天菜鮮肉

本刊調查，加害人是西螺鎮知名宮廟的乩童，體重近140公斤，自稱嬸嬸是西螺鎮長，在當地頗有勢力，被害人則是該宮廟信徒的兒子，因五官深邃、長相帥氣，有「西螺羅志祥」之稱。

這起性侵案發生在前年5月，被害人小全（化名）因捲入汽車買賣糾紛，為祈求神明保佑，在哥哥的陪伴下到宮廟拜拜，希望能大事化小、小事化無，也因此認識哥哥的國小同學、在宮廟當乩童的劉姓男子。

▲劉姓乩童年近40歲，因涉嫌性侵遭起訴。（翻攝臉書）

年近40的劉男對20歲出頭的小全頗有好感，把他視為天菜小鮮肉，經常有意無意地關心，並對他說：「你身體出問題、生殖器不會勃起。」雖然小全很反感，但畢竟劉男在大家心目中是神明的代言人，也不好撕破臉。

知情人士說，小全年輕氣盛，打架鬧事如家常便飯，劉姓乩童看準他形象不佳的弱點，便跟小全的哥哥說：「你叫小全一個人來，我跟他好好談，我就不信他在我的法眼底下，能耍什麼花招。」背後想的其實是：希望能有機會與小全獨處。

劉男甚至對小全的家人說，讓小全單獨到他住處，可化解買賣糾紛、躲避警方追緝，更發出豪語：「來我這，沒人敢動他！」雖然小全不願意，最後還是被母親及哥哥逼著前往劉的住處。

▲被害人小全（化名）五官深邃、長相帥氣，號稱「西螺羅志祥」。

騙吞藥 破百體重強壓

當晚，劉姓乩童拿了一盒名為「一砲到天亮第八代」的壯陽藥，騙小全是調養身體的藥物，在小全不知情是壯陽藥的情況下要他吞下，之後不斷詢問小全：「身體是否感到發熱？下體有無勃起？」甚至說：「如果發熱就要脫衣服。」

小全感覺有異，藉故上廁所，並一直傳訊息給母親：「可以帶我回家嗎？見面再說，先想辦法讓我回去。」從簡訊對話可以窺知，小全當時有多恐懼。

離開廁所後，劉男逼小全將手機關機，並要他到床上躺著，小全不肯，回說：「我睡沙發就好。」但劉男仗著身材優勢，強逼小全躺上床，接著對他動手動腳，甚至壓在他身上，還隔著褲子撫摸他的生殖器。小全拚命掙扎並大喊：「我沒有這個嗜好…不要這樣！」

▲小全被性侵後，還遭網路霸凌，數度傳訊給母親表達輕生念頭。（讀者提供）

由於2人體型差異過大，小全根本無法動彈，此時小全靈機一動，藉故要買酒精飲料助興，才讓劉男罷手，並向劉借機車逃出，躲進附近墓園，打電話向母親求助。當時已凌晨1、2點，墓園裡陰風陣陣，小全告訴母親：「我想要死，我不想活了！」並不停怪罪母親及哥哥把他推入火坑。母親則不斷勸小全不要想不開，並要他到西螺交流道會合。

被起訴 臉書喊冤討拍

小全隨即在前往西螺交流道的路上，巧遇西螺警分局埤源派出所的巡邏車，他趕緊攔下警車，向車上的員警求救，並到醫院驗傷。

小全的下體與胸口都採集到劉男的DNA，證據確鑿，警方將劉移送法辦，雲林地檢署也在去年2月偵查終結，依《刑法》加重強制性交罪，將劉男起訴。

原本以為就此獲得司法保護，劉男再也沒辦法欺負他，沒想到新的折磨卻才開始。本刊調查，西螺鎮民風純樸，因為小全被當地居民視為小混混，劉姓乩童則是神明代言人，2人的社會地位十分懸殊，縱使劉男被起訴，當地民眾還是相信劉男是被冤枉的。「案發後，小全甚至被這氛圍搞得罹患精神疾病，一度必須吃藥控制。」知情人士說。

▲劉男長期擔任乩童，被眾多信徒視為神明代言人。（翻攝臉書）劉男長期擔任乩童，被眾多信徒視為神明代言人。（翻攝臉書）

加上劉姓乩童信徒眾多，背景雄厚，事發後還在個人臉書討拍，發文寫道：「好人難當，反而被反咬一口，一個銅板拍不響。我遇到一些汙衊與欺瞞的事情，讓我心情低落谷底。」連西螺鎮長鄭玲惠都幫劉加油，在臉書留言表示：「給自己信心，勿氣、勿煩，人生中沒有無憂無慮的過日子，想太多中他人計。」劉則大方介紹鄭為「鎮長嬸嬸」，鄭也未曾否認。

▲▼劉姓乩童稱西螺鎮長鄭玲惠為嬸嬸，還替她向網友問好。（翻攝臉書）

本刊調查，劉姓乩童所屬的宮廟在當地頗富盛名，劉也曾上過電視節目，性侵醜聞爆發後，不少劉的友人紛紛到他的臉書留言詢問：「可以打嗎？」甚至還有里長發言：「要打人嗎？」雖然劉姓乩童回應不可傷害對方，但這些霸凌的言語，還是讓小全一家人很擔心，最後全家搬離西螺，再也不敢回去。

▲▼劉姓乩童PO文討拍，不少親友詢問：「可以打嗎？」讓被害人十分恐懼。（翻攝臉書）

受辱後 說自己髒東西

劉姓乩童見輿論對他有利，還在臉書提到神明曾開示他：「當你輝煌成就之際，必定遇到人生中極大羞辱與鼠輩趁機毀傷於你，一切靠你如何突破！如何化解！如何運用智慧平冤！通過後，你會體會何謂塵世！孩子切記切記。」

劉姓乩童更提到堅守神明的十項規定，其中之一便是「不貪財色為檢點」，還說：「至死永不忘、永不違背、莫忘初衷、今生效勞，一旦違反五雷轟頂！」向網友自清、討拍。

知情人士告訴本刊，小全受辱後一直走不出來，覺得沒臉活著，還說自己是髒東西，甚至曾多次逼問母親：「傷害是誰造成？」也曾對母親說：「妳自己好好保重，我不孝，我先走了！」這些話語讓母親十分難過、自責。

該人士說：「事發至今快2年了，但小全一家人到現在都還等不到一句道歉，只有害怕，朋友甚至還告訴他們，如果劉姓乩童找上門，要他們躲就好了，讓小全家人實在氣不過，為何受害者還要畏畏縮縮？」

為了討回公道，小全及家人還特地到雲林著名的三條崙包公廟拜拜，祈求包公能夠替他們伸張正義，也希望法院能夠迅速、公正的進行審判，勿枉勿縱，還他們公道。

下藥硬上 至少囚7年 律師蔡政峯指出，《刑法》上的性交不僅指「性器結合」，本案乩童替被害人口交的行為，也構成強制性交罪。此外，該乩童以藥物使被害人勃起，構成「加重強制性交」，是7年以上重罪。 律師提醒，被害人如果真的遭遇不幸，記得第一時間保全證據、驗傷、驗DNA，才能替自己討回公道。

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