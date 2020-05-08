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調皮小二童挨罰「陽台午休」患精神病！法官揪父母「干擾鑑定」...逆轉判師無罪

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▲教室,校園,學生,課桌椅,黑板。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小二男童因午休常干擾同學，被李姓女老師罰至陽台獨自午睡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

新北某所國小李姓女老師見班上小二男童午休時不睡覺、常干擾其他學生，基於管教便規定男童每周二都要獨自在班級的陽台「以彎腰姿勢覆蓋外套」午休。因男童後來被斷出罹患「類適應障礙」，家長認為是老師長期管教不當所致，怒向李師提告過失傷害。法院一審判李師拘役50日，二審高院逆轉改判無罪。

小學二年級的男童常在午休期間影響同學，李師經多次勸導後見他仍沒有改善，氣的規定男童自2014年10月21日至3月10日止，每周二都要獨自到陽台「以彎腰姿勢覆蓋外套」坐在椅子上午睡，另外也要求他於每天打掃時間，捂嘴巴站在老師座位前罰站，直到打掃結束，又或者叫他蹲地用抹布拖地。

男童事後被檢測出患有「類適應障礙」，家長認為是因老師不當管教所致，氣到跑至學校拍下兒子在陽台午休的畫面，蒐證完怒對李師提告過失傷害，並附帶民事求償醫療費及精神慰撫金60萬元。

李師法庭上表示男童相當調皮，不僅會在午休期間吃媽媽準備的點心，還會去抓同學的眼鏡，經屢勸不聽才會要求男童去陽台冷靜，沒想換去陽台午休後「他就真的可以睡著了」，李師認為這並不是處罰，只是讓男童在短時間內進入休息狀態。

另外針對罰站的指控，李師稱只有第一次罰站有要求摀嘴，那是因為男童罰站時反省態度不佳，還在跟同學擠眉弄眼，而擦地板則是愛班服務的一種，為代替罰站處罰的項目之一。對此，李師強調自己不是第一次這樣，也不是全校唯一會這樣懲罰學生的老師，但那些過去被管教的學生也沒有因此罹患精神疾病，質疑男童到醫院做鑑定時有受父母干擾。

一審新北地院認為，老師管教學生除非有正當理由，不然不能有差別待遇，向類似男童這樣的調皮情形，其實可以調整座位、暫時讓學生與其他同學保持適當距離即可，考量老師一共要男童至陽台午休15次，致精神狀況出現問題，依過失傷害罪處李師拘役50日，得易科罰金5萬元。

二審高等法院認為，男童平時在校與同學相處正常，反而是被帶至醫院鑑定時有受爸媽干擾及影響，又其他受罰學生皆未診斷出相關疾病，審結覺得男童患病與李女管教無因果關係，4月30改判李師無罪確定，民事求償部分也全駁回。

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