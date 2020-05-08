防疫期間肅槍肅毒治安不鬆懈　新化警查獲擁槍販毒3嫌到案

▲台南市警新化分局逮捕涉嫌擁槍販毒的主嫌王姓毒品通緝犯及同夥高姓、李姓嫌犯等3人，起獲各式毒品及改造手槍、子彈一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警新化分局接獲線報經數周蒐證，8日上午循線在台南市山上區，逮捕涉嫌擁槍販毒的主嫌王姓毒品通緝犯及同夥高姓、李姓嫌犯等3人，起獲第1級毒品海洛因、第2級毒品安非他命，並在王嫌等人身上起獲改造手槍，全案偵詢後依毒品、槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。

新化分局偵查隊長冷澤泉率領所屬及支援人員多名、山上分駐所長黃志成、副所長林政輝等，經蒐證多時後，8日上午8時38分許，循線於台南山上區南洲一處民宅，查獲毒品通緝犯王姓主嫌，除當場起獲第1級毒品海洛因27包、重22.73公克、第2級毒品安非他命5包、重8.15公克，於王嫌身上另起獲改造手槍1把、子彈31顆，搜查現場同行高姓嫌犯所有之背包，起獲改造手槍1把、子彈32顆，李姓嫌犯身上起獲第1級毒品海洛因4包1.78公克，全案偵訊後將3嫌除依法送辦外，並擴大追查毒品、槍械來源。



新化分局長許芳毅表示，在防疫工作期間，新化警分局維護社會治安之各項勤務作為絕不鬆懈，仍將持續掃蕩非法持有槍毒等犯罪集團，以安定民心，呼籲民眾，如有發現可疑不法情事，也請立即向警察機關檢舉，共同維護社會治安。

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