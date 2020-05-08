萬元紓困「繳稅的人沒份」！上班族炸鍋狂喊：不公平...

▲疫情衝擊經濟，台灣發放紓困金有差別。示意圖。

圖文／鏡週刊

受新冠肺炎疫情影響，全球經濟受創，各國紛紛祭出紓困措施，但台灣的紓困方案一日多變，引發民怨，如今更有上班族哀號，依法繳稅反而「領不到補助」，真不公平。事實上，針對紓困金發放資格，不少國家「一視同仁」，「無差別」發放現金，和台灣大不同。

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行政院長蘇貞昌日前先對艱困企業員工薪資補助、自營作業者補助等業者，祭出3萬塊紓困金；6日再擴大祭出1萬塊紓困方案，對象為無加保工作者、農漁民等2大族群，不過程序繁瑣，引起爭議，隨後蘇揆帶著指揮官陳時中出面道歉滅火。

孰料，如今更有不少上班族認為，依法繳稅卻無法領到補助，大喊「不公平」。事實上，臨近國家的紓困政策，都是「無差別」發放現金，整理如下：

1.新加坡：年滿21歲的新加坡籍公民可領取新幣600元（約新台幣1.26萬元）。

2.日本：全民發放日幣10萬紓困金（約新台幣2.8萬元）。

3.香港 ：向18歲以上永久居民發放港幣1萬現金（約新台幣3.8萬元）。

4.澳門：分別向永久性居民及非永久性居民，發放澳幣1萬、6千元（分別約新台幣3.7萬元、新台幣2.2萬元）。

5.南韓：向280萬弱勢家庭發放紓困金，單人家庭獲40萬韓元（約新台幣1萬元）、2人家庭60萬韓元（約新台幣1.5萬元）、3人家庭為80萬韓元（約新台幣2萬元），4人以上家庭為100萬韓元（約新台幣2.5萬元）。

6.大陸：有超過17個省市宣布已發放或近期將要發放超過人民幣50億元（約新台幣200億元）的電子消費券。

另外，美國發放的紓困金也相當豪氣，個人年收入7.5萬美元（約新台幣215萬元）以下的納稅人，可以領到1200美元（約新台幣3.6萬元）紓困現金；夫妻合併報稅、家庭年收入15萬美元以下的民眾，則可領到2400美元（約新台幣7.2萬元）。若有撫養17歲以下兒女，每一人可以多領500美元（約新台幣1.5萬元）。



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