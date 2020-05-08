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1萬紓困藏漏洞！律師揭「2類人竟可領」　他再爆鄰居姨：3棟房也在哭

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許多民眾前來辦理紓困方案。（示意圖／攝影馬景平）

▲許多民眾前來辦理紓困方案。（圖／攝影馬景平）

圖文／CTWANT

1萬元紓困方案6日開始申請，但出現許多亂象，包括有人領不到急哭，資料備不齊全白忙一場等，更有明明資產豐厚的人，也跑來跟大家人擠人；外界擔心，紓困金可能會被有心人士利用，造成真正需要的人領不到。對此律師林智群透露，這兩類人居然也能領。

行政院日前宣布擴大紓困方案，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金、每戶可領1萬元，卻因中央、地方不同調引發民怨。另外，由於申請程序複雜，又須提出相關證明，耗時又費力；雖緊急調整簽切結書即可，最晚7天就會核發1萬元紓困金，沒想到又衍伸出「有錢人」、有心人士持存款少的帳戶僥倖申請的亂象，引起爭議。

請繼續往下閱讀...

有網友就在《爆怨公社》寫道，鄰居阿姨整天抱怨領不到紓困金，但其實她的生活品質超好、超有錢；網友表示，自己最後忍不住在鄰居阿姨的臉書留言，「阿姨光是妳個人名下就有3棟房子，出門不是賓士，就是BMW。妳也不用工作賺錢，更不用做家事，都是請人打掃，所以妳要領什麼紓困金？」沒想到卻被對方怒刪好友。

一萬紓困藏漏洞！律師揭「2類人竟可領」　他再爆鄰居姨：3棟房也在哭

▲人員耐心解釋流程。（示意圖／攝影馬景平）

另外，律師林智群也在臉書透露，「我們家平常買水果的攤販，一天可以做好幾萬，他們應該可以領，小頡以前的同學有低收入戶補助，前陣子才買新車（雙b），他們也應該可以領。這些人比我厲害多了，不過我不會因為100個人裡面有幾個有問題，就說這個政策不對，這是兩碼子事情。」

目前為防止造假，政府都會要求民眾申請紓困方案時，需填寫切結書，但似乎仍存在漏洞；有民眾發現，部分人士會刻意帶存款少的存摺或是少帶存摺，避免被發現還有其他高所得的同住家人，如此一來，就容易導致真正需要這筆錢的民眾申請不到。

針對紓困方案藏漏洞，衛福部社工司長楊錦青說明，「平常在做的時候，我們可能會利用抽調，政府還是保有事後查核的機制。」律師也提醒，切結書具有法律責任，民眾切勿僥倖。

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