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4歲孩想要電腦！日本媽做「紙板筆電」神還原　超擬真細節曝...30萬人跪了

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記者張嘉晏／綜合報導

許多人當了媽媽後，什麼技能都必須學會，也沒什麼能難得倒媽媽的事。一名強大的日本媽媽為了滿足孩子想要「筆電」的願望，便親自手作出一台擬真紙板筆電，超精美細節讓網友全跪了。

一名日本媽媽在推特（koshiyoda）上貼出自製的「紙板筆電」，原來她4歲的孩子日前吵著想要一台電腦，擅長手作的她就利用瓦楞紙板做出來了。只見筆電的還原度超高，不僅可以開合，就連每一個按鍵都精準做到位，媽媽還逗趣把筆電蓋上的「蘋果」改成草莓，吸引30多萬人大讚。

不過媽媽提到，有點可惜的是，因為材質的關係，筆電整體看起來有點彎彎的，是美中不足的地方。另外，螢幕的地方她也做了特別設計，讓孩子可以插入不同紙張當作不同畫面使用，孩子現在也玩得很開心。

作品曝光後，驚豔了不少網友，大家甚至群起模仿，紛紛製作起紙板筆電，一個比一個逼真，「鍵盤上的小按鍵是另外用瓦楞紙做、然後疊上去的嗎？做工真的超細的，好美喔～」、「太好了！我也想知道怎麼做」。

另有網友分享，8歲女兒為了想模仿爸爸工作時打電腦的樣子，她便在紙板上加上泡泡紙做出打字音效，影片同樣也吸引了幾十萬觀看次數。

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