川普嗆完「終止協議非常簡單」　美中高級貿易談判最快下周通話

▲美國總統川普一度揚言終止與中國國家主席習近平的貿易協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美中於今年1月簽署第一階段貿易協議，不過面臨新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，雙方在此議題似乎陷入停滯。《彭博》今（7）日則報導，美中高級談判代表最快將於下周通話，討論如何履行第一階段的協議。

據報導，知情人士透露，最快於下周舉行的美中通話行程中，美方由貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）出席，中方代表則為中國國務院副總理劉鶴。這是自協議於1月簽署以來，萊特海澤與劉鶴首次通話，討論如何實施貿易協議。

此前，美國總統川普（Donald Trump）曾威脅，若北京不願遵守條款，他將終止協議。依據協議，萊特海澤與劉鶴每6個月應進行會談，下周的通話則稍微早於預定行程。

川普6日在白宮告訴記者，如果他對於貿易協議的進度感到滿意，將於未來一到兩周提交報告。他稍早還於周末提到，關稅促使中國承諾購買價值2500億美元的美國商品，「現在中方必須買」、「如果不想買，我們就終止協議，非常簡單。」

一名知情人士說，雖然疫情造成部分事項延遲，北京仍打算履行協議，向美方展現誠意。據了解，中國全國人大會議原定3月舉行，討論如何強化智慧財產權，受到疫情影響，則延至本月底召開。

美國如今成為新冠肺炎疫情最嚴重的國家，美中關係因此惡化。川普多次指責中方隱匿疫情，還揚言徵收更多關稅作為報復。中國外交部則稱，美方此舉是在推卸責任。

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