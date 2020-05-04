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潤寅千金2千萬交保金付不出…願將大陸款項匯回台　法官降為5百萬

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▲▼潤寅實業千金楊宇晨。（圖／記者羅志華攝）

▲潤寅實業千金楊宇晨涉洗錢、湮滅證據遭羈押禁見，法官原裁定2000萬交保，因楊女願配合匯回贓款，故改裁500萬交保。（圖／資料照／記者羅志華攝）

記者孫于珊／台北報導

有錢人家的千金到處吃喝玩樂，原本爽到不行的人生，卻因父母詐貸銀行386億元，成了階下囚…。老牌紡織貿易商潤寅集團千金楊宇晨，由於涉協助父母洗錢、湮滅證據等，遭羈押禁見。台北地院原裁定楊女能以2000萬交保，但她覓保無著，因此將她延長羈押禁見2月。北院上週再度開庭提訊楊女，楊女承諾匯回大陸贓款，因此法官改裁500萬元交保，限制出境8個月，每週3次到派出所報到。

2019年9月間，楊宇晨在桃園機場搭機前遭攔下，被檢方聲押獲准，原本總是打扮亮麗的楊女，關進看守所7個月後已變得面容憔悴。4月10日羈押期限將屆滿，北院4月8日開庭審理是否繼續羈押，楊女一早穿著看守所的「制服」，被囚車載來出庭，律師極力主張無繼續羈押必要，但檢察官認為，為確保審理程序的進行，避免串證之虞，有必要羈押禁見。

楊宇晨的律師表示，本案最重要的關係人，也就是楊宇晨父母，皆已羈押禁見，共同被告也已初步採證，並無串證空間，另外，楊宇晨已被限制出境、出海，帳戶也被凍結，護照更是被沒收，不可能會逃亡，況且檢方迄今未證明楊宇晨所動用的資金來源就是犯罪所得，因此無羈押禁見的必要。

法官審酌楊女在本案具關鍵性地位，且相關犯罪所得均未繳回，雖無羈押必要，但應以2000萬元交保，但楊女覓保無著，因此自4月10日起第一次延長羈押2月，並禁止接見通信。

法官4月29日再次審訊，楊女表示願意將現在大陸的款項配合匯回台灣，供司法單位扣押，因此法官審酌後，改裁定500萬元交保，並限制住居、出境、出海8月，每週一、三、五到北市中正一分局仁愛派出所報到。此外，法院會持續關注匯款進度，若認定楊女實際上無匯款之意，可能會構成有逃亡之虞的新事證，將再依法審理。

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