　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆佛心診所掛號費只收50元　網讚：南北佛系醫師串聯世間少有！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ 基隆診耳鼻喉診所佛心降價...掛號費銅板價50元 網友讚：世間少有佛系醫師。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」）

▲ 基隆診所佛心降價...掛號費銅板價50元，網友讚：南北佛系醫師串聯世間少有。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」，下同）

記者郭世賢／基隆報導

過年之前冠狀肺炎悄悄掩至到現在襲捲全球，目前造成全球330餘萬人感染確診，23多萬人死亡，相對民眾生病也比較不敢上診所看病，一名網友在「爆廢公社公開版」臉書社團貼出一張照片寫著「世間少有佛系醫師」表示，基隆市中山區西定路「王孫毅耳鼻喉科」診所，自動佛心降價掛號費銅板價50元，引發許多網友熱議。

一名網友在「爆廢公社公開版」臉書社團貼出一張照片上面寫著，「疫情期間，手頭不便者，只收50元自付額，請出示此板給護士。」；網友感嘆說，「世間少有佛系醫師」引發網友熱議表示，「好善良的醫生喔！」、「真有愛心」、「真的是醫者佛心！」、「台灣善良的人還是有！」、「感謝佛心醫師，醫者仁心佛心的診所！」但也是有網友留言擔心民眾「肖貪」貪小便宜浪費醫療資源。

請繼續往下閱讀...

▲ 基隆診耳鼻喉診所佛心降價...掛號費銅板價50元 網友讚：世間少有佛系醫師。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」）

▲ 基隆市中山區西定路「王孫毅耳鼻喉科」診所。

台灣這次能在全球觀狀肺炎疫情防治嶄露頭角，最令人稱道的莫過台灣的健保體系，除了透過各地的診所聯繫通報，形成民眾健康防護網外，最重要的就是價格合理及普及，民眾身體有狀況，第一時間得以求助醫生。

醫生除了可以迅速治療患者，也可透過健保系統通報，篩檢出重大疾病患者，避免擴散。基隆市的王毅孫耳鼻喉科，正是基於這樣的醫者父母之心，希望民眾一有症狀一定要來看病，以免貽誤病情釀成更嚴重病症，傷害自已也傳染他人，造成疫情的漏洞。

民眾的公共衛生習慣良好，也是讓台灣成為各國爭相取經的主因，戴口罩勤洗手，尤其我們國小上課時，每天要檢查手帕衛生紙，公共衛生在國民的教育裡根深蒂固；還有網友提供，位在高雄市仁武區八德西路「蔡定洲耳鼻喉科」診所，也一樣發揮佛心醫療體系掛號費一樣降為50元銅板價。也讓在這次疫情中經濟受影響的民眾千萬不要有病而望診所止步，造成疫情的缺口。

「美麗最大的祕密」

▲ 基隆診耳鼻喉診所佛心降價...掛號費銅板價50元 網友讚：世間少有佛系醫師。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」）

▲ 高雄市仁武區「蔡定洲耳鼻喉科」診所。

ET快訊
快訊／「加零」回來了！被境外移入中斷1天　今又能吃龜苓膏
快訊／男子離奇陳屍大甲溪畔！友探訪驚見他「身中多刀」慘死
「煙太大下不去」母女最後通話曝！高醫前院長賴文德住家惡火奪5
金正恩「假名瑞士留學4年」　師生回憶：他是和善、熱愛籃球的鄰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「敦睦艦隊」713人隔離期滿　預計「今日傍晚」檢驗出爐！

快訊／「加零」回來了！被境外移入中斷1天　今又能吃龜苓膏

LIVE／昨增3確診17名接觸者一採最快今出爐　指揮中心14時說明

基隆佛心診所掛號費只收50元　網讚：南北佛系醫師串聯世間少有！

案430背景曝！赴澳旅遊回日返台確診　鄭文燦批：非常不應該

統測第2天4人發燒進備用試場　中部考區遇地震就地掩蔽延長考試

女童沒戴安全帽側坐！「靠在父背上睡著」一路搖晃　網嚇：不想養了嗎

好市多買「13公斤大西瓜」　妹子回家一看賺到了！網認證：而且超甜

跑完84快速公路！小老婆「鬍渣Man樣」超滄桑　過來人有感：黃昏夜更刺激

今年最大！東部外海5.9地震全台有感　台鐵瑞穗至富里減速慢行

躲不掉！水泥車從後方「突切車道」　女騎士遭爆頭...網怒：自己造死角？

疑買到瑕疵品...拿空盒理論　大媽狂飆櫃姐：妳全家死光

蕭敬騰、謝霆鋒、王俊凱再度組樂團！　飆《平凡之路》《夜空中最亮的星》耳朵懷孕

金正恩現身！神隱後「營養臉蛋曝」　剪綵影片破死亡傳言...妹完妝陪同

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

大陸漁船越界捕魚蛇行拒檢　海巡驚險追捕「跳船」逮6人

打拋肉用九層塔炒＋番茄是死罪！ 泰國人崩潰怒吼...網驚：以前吃錯了

慶0確診！姓名有「玲、婷、豪」　購買AirPods耳機價格省888元

警鈴狂響！三寶硬闖平交道卡中間 女伴急撐柵欄...他傻眼：白癡嗎？

曾之喬、劉品言世紀合體「我們是Sweety」　自虧：我們是史上跳舞最爛的女子團體

「敦睦艦隊」713人隔離期滿　預計「今日傍晚」檢驗出爐！

快訊／「加零」回來了！被境外移入中斷1天　今又能吃龜苓膏

LIVE／昨增3確診17名接觸者一採最快今出爐　指揮中心14時說明

基隆佛心診所掛號費只收50元　網讚：南北佛系醫師串聯世間少有！

案430背景曝！赴澳旅遊回日返台確診　鄭文燦批：非常不應該

統測第2天4人發燒進備用試場　中部考區遇地震就地掩蔽延長考試

女童沒戴安全帽側坐！「靠在父背上睡著」一路搖晃　網嚇：不想養了嗎

好市多買「13公斤大西瓜」　妹子回家一看賺到了！網認證：而且超甜

跑完84快速公路！小老婆「鬍渣Man樣」超滄桑　過來人有感：黃昏夜更刺激

今年最大！東部外海5.9地震全台有感　台鐵瑞穗至富里減速慢行

殺警案一審無罪引譁然　李貴敏緊急安排部會6日赴立院專案報告

大學女老師深夜離家！留下紙條：是我沒勇氣...8天後「浮屍小黑河」

John憂鬱症爆肥10公斤...理科太太曝「身份轉變」停工5個月首談心聲

臉書開放全新影音備份工具　一鍵打包所有影音到Google雲端

X戰警外傳《變種人》大量新劇照！反派「超噁真實長相」嚇壞網友

「敦睦艦隊」713人隔離期滿　預計「今日傍晚」檢驗出爐！

台南安平古堡街發現疑似未爆彈　防爆小組查看虛驚一場

快訊／「加零」回來了！被境外移入中斷1天　今又能吃龜苓膏

毛孩穿上皮卡丘、伊布寵物裝萌度破表　快用寶貝球逗貓棒收服家中主子

快訊／「4友人相約玩水」台東都蘭溺水意外！1人命危搶救中

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

生活熱門新聞

台灣0確診破功！網友見案430旅遊史氣炸

快訊／全台有感！11：24規模5.9地震　最大震度4級

快訊／11：24地牛翻身！　初判震度3級

夫婦西非返台確診　空服：上機狂吃喉糖

「親吻病高燒7天」無藥醫　媽驚：沒親兒子

全聯崛起前超市霸主是它！

新冠肺炎後遺症有解？1療法助肺泡再生

圖解感染機率　張上淳「4種狀況舉例」

「超商什麼漲價最有感？」網秒點名這類

鄧惠文緊急關版…師大教授力挺

連2天熱飆37度！　鋒面接近「兩波變天」時間曝光

餐廳備註兩行字「自稱醫護人員」她超受傷

即／旅美小說家於梨華病逝華府　享壽89歲

麥當勞很吵！過來人反驚曝：最好練功場

更多熱門

相關新聞

基隆豪客搶當泰山前董座鄰居　狠砸1.287億買走吉林路豪宅

基隆豪客搶當泰山前董座鄰居　狠砸1.287億買走吉林路豪宅

繼去年老牌食品廠泰山企業前董座詹岳霖砸億元，買下中山區「華固吉邸．鼎苑」豪宅社區後，近期又有基隆豪客狠砸1.287億元買下該社區高樓戶，且每坪價破百萬元，重回歷史高價。

基隆發動老屋活化　中正區申請6案通過

基隆發動老屋活化　中正區申請6案通過

基隆姜子寮登山步道老少咸宜

基隆姜子寮登山步道老少咸宜

信用卡沒刷到　女店員要賠6.5萬快哭了

信用卡沒刷到　女店員要賠6.5萬快哭了

車停巷口擋路被叭…刺青男嗆「叭X小」

車停巷口擋路被叭…刺青男嗆「叭X小」

關鍵字：

基隆診所掛號費

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「五一金正恩」怪怪的　王定宇：替身冒牌貨！

愷樂爆為羅志祥「當背骨仔」！　背叛16年經紀人

即／北韓突射槍彈「擊中南韓哨所」

750萬X6M新車狀況不斷！車吊2樓高嗆：BMW爛爛爛

台灣0確診破功！網友見案430旅遊史氣炸

快訊／全台有感！11：24規模5.9地震　最大震度4級

高雄清晨火警5人無生命跡象！一家都是醫生

高雄透天厝清晨火警！5人皆無生命跡象

周揚青「一個符號」酸爆愷樂！

快訊／11：24地牛翻身！　初判震度3級

羅志祥「危險對話」被挖出！

夫婦西非返台確診　空服：上機狂吃喉糖

「親吻病高燒7天」無藥醫　媽驚：沒親兒子

國中女師偷吃同校體育師！對話曝「水中交纏」癖好

酒國名花：愷樂就是個快樂小三！

更多

最夯影音

更多
躲不掉！水泥車從後方「突切車道」　女騎士遭爆頭...網怒：自己造死角？

躲不掉！水泥車從後方「突切車道」　女騎士遭爆頭...網怒：自己造死角？
疑買到瑕疵品...拿空盒理論　大媽狂飆櫃姐：妳全家死光

疑買到瑕疵品...拿空盒理論　大媽狂飆櫃姐：妳全家死光

蕭敬騰、謝霆鋒、王俊凱再度組樂團！　飆《平凡之路》《夜空中最亮的星》耳朵懷孕

蕭敬騰、謝霆鋒、王俊凱再度組樂團！　飆《平凡之路》《夜空中最亮的星》耳朵懷孕

金正恩現身！神隱後「營養臉蛋曝」　剪綵影片破死亡傳言...妹完妝陪同

金正恩現身！神隱後「營養臉蛋曝」　剪綵影片破死亡傳言...妹完妝陪同

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面