基隆佛心診所掛號費只收50元　網讚：南北佛系醫師串聯世間少有！

▲ 基隆診所佛心降價...掛號費銅板價50元，網友讚：南北佛系醫師串聯世間少有。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」，下同）

記者郭世賢／基隆報導

過年之前冠狀肺炎悄悄掩至到現在襲捲全球，目前造成全球330餘萬人感染確診，23多萬人死亡，相對民眾生病也比較不敢上診所看病，一名網友在「爆廢公社公開版」臉書社團貼出一張照片寫著「世間少有佛系醫師」表示，基隆市中山區西定路「王孫毅耳鼻喉科」診所，自動佛心降價掛號費銅板價50元，引發許多網友熱議。

一名網友在「爆廢公社公開版」臉書社團貼出一張照片上面寫著，「疫情期間，手頭不便者，只收50元自付額，請出示此板給護士。」；網友感嘆說，「世間少有佛系醫師」引發網友熱議表示，「好善良的醫生喔！」、「真有愛心」、「真的是醫者佛心！」、「台灣善良的人還是有！」、「感謝佛心醫師，醫者仁心佛心的診所！」但也是有網友留言擔心民眾「肖貪」貪小便宜浪費醫療資源。

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▲ 基隆市中山區西定路「王孫毅耳鼻喉科」診所。

台灣這次能在全球觀狀肺炎疫情防治嶄露頭角，最令人稱道的莫過台灣的健保體系，除了透過各地的診所聯繫通報，形成民眾健康防護網外，最重要的就是價格合理及普及，民眾身體有狀況，第一時間得以求助醫生。

醫生除了可以迅速治療患者，也可透過健保系統通報，篩檢出重大疾病患者，避免擴散。基隆市的王毅孫耳鼻喉科，正是基於這樣的醫者父母之心，希望民眾一有症狀一定要來看病，以免貽誤病情釀成更嚴重病症，傷害自已也傳染他人，造成疫情的漏洞。

民眾的公共衛生習慣良好，也是讓台灣成為各國爭相取經的主因，戴口罩勤洗手，尤其我們國小上課時，每天要檢查手帕衛生紙，公共衛生在國民的教育裡根深蒂固；還有網友提供，位在高雄市仁武區八德西路「蔡定洲耳鼻喉科」診所，也一樣發揮佛心醫療體系掛號費一樣降為50元銅板價。也讓在這次疫情中經濟受影響的民眾千萬不要有病而望診所止步，造成疫情的缺口。

「美麗最大的祕密」

▲ 高雄市仁武區「蔡定洲耳鼻喉科」診所。