毛小孩走失報警...發現路上「一團白白的」　女大生拒收萬元賞金：做好事

▲張姓女子飼養的10歲白色馬爾濟斯「錢錢」，日前在北屯區同榮公園附近走丟 。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市張姓女子飼養的10歲白色馬爾濟斯「錢錢」，日前在北屯區同榮公園附近走丟，張女遍尋不著，張貼懸賞1萬元的尋狗啟事，並請警方協尋。警巡邏時，遇見一名牽著與「錢錢」相同品種的婦人，便上前詢問，婦人表示所牽的是自己飼養的狗，但有聽聞女兒提過她同學曾拾獲一隻馬爾濟斯，正在幫忙找尋牠的主人，警經確認該馬爾濟斯就是張女焦急尋找的「錢錢」，即通知張女前來認領，張女十分感謝警方的幫忙，也遵守承諾要給萬元紅包致謝，但拾獲者婉拒。

台中市第五警分局四平派出所表示，4月29日中午12時許，一名張姓女子心急跑進所內，說她的毛小孩走失了，名字叫做「錢錢」，是一隻公的白色馬爾濟斯，年齡10歲，在28日晚間於北屯區同榮公園附近走失，因為一直找不到，所以有張貼尋狗啟事及懸賞1萬元請民眾幫忙協尋。

▲張女張貼尋狗啟事及懸賞1萬元請民眾幫忙協尋。

四平派出所警員許真維、徐建翔於當日下午1時許執行巡邏勤務時，接獲該起寵物走失案，便前往同榮公園尋找「錢錢」，在附近見到一名婦人剛好牽著一隻與傳單上相同品種的白色馬爾濟斯，於是上前詢問是否認得傳單上的「錢錢」。

婦人表示，她手中牽的是自己飼養的狗兒，但她想起28日晚間女兒的好友王女，恰巧在北屯區中康街拾獲一隻白色馬爾濟斯，正在幫忙尋找牠的主人。警方取得這則線報，立即連繫王女，經確認狗兒特徵與傳單上所述特徵相符，便請王女將狗兒帶到派出所，並聯繫張女前來認領。

張女見心愛的毛小孩回來，十分高興，她說「錢錢」是陪伴家中長輩的最佳夥伴，自走失後就一夜難眠，尤其「錢錢」剛做完腹部手術，身體虛弱，相當擔心牠會發生意外，幸好有好心人拾得且幫忙照顧一晚，感謝警方積極協尋，快速將愛犬找回來。

分局長郭士傑表示，到派出所將「錢錢」領回的是張女的男朋友，而張女原遵守承諾，要將賞金1萬元包給王女，但王女認為只是幫忙照顧一晚，且是在做好事，不須拿此厚禮，予以婉拒。郭士傑呼籲，有養寵物的民眾應替寵物植入晶片或掛上識別的項圈，這樣才能讓寵物小孩快快回家。

▲張女的男朋友到派出所將「錢錢」領回；左1為拾獲者王女。

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