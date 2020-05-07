　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

看夜景險沒命！妙齡女深夜墜淡水海關碼頭　警消火速救援

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德／新北報導

新北市淡水海關碼頭附近，2日晚間11時許突然傳來重物落水的聲響，民眾好奇趨前查看，發現竟有人影在海面上載浮載沉，趕緊通報警方及消防到場，警消趕赴後急忙跳下水救援，順利將落水女子救起，所幸意識清處無外傷，她表示來看夜景的時候不慎掉落水面，好險警消有順利找到她。

▲▼女子在淡水看夜景卻不慎墜海，警消動員將她救起。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲女子在淡水看夜景卻不慎墜海，警消迅速動員將她救起。（圖／記者陳豐德翻攝）

當時突然出現的重物落水聲驚動遊客，湊近岸邊一看竟發現是有一個人在水中載浮載沉，警消獲報到場後，專業的救溺小隊下水確認女子的身體狀況，確定沒有外傷便將她安穩地帶到低漥的岸邊，中正路派出所員警及消防救護人員攙扶著她一步一步慢慢地回到岸邊，員警見夜色昏暗，便用手電筒照亮女子腳下的路面，深怕她身體虛弱行走時絆倒。

待回到岸邊的花圃旁坐下，才得知落水的黃姓女子（約28歲）自己從中和到淡水來遊玩，原先在河邊欣賞著淡水河的夜景，慢慢地突然覺得身體不舒服，一陣昏沉，醒過來時發現自己已經掉到河裡了，想脫困上岸又手腳乏力，幸好警消順利地找到她，平安將她救起。

中正路派出所所長黃俊龍見黃女因失溫不停地全身顫抖，身體顯得十分不適又是獨自一人，擔心她孤零地在醫院會更加恐慌，便幫忙聯繫家屬說明黃女情形，請家人儘速到淡水馬偕醫院去照顧陪伴，穩定她的心情，家屬在電話中忙不迭地道謝，幸好有警消的及時到場，否則後果將不堪設想。

▲▼女子在淡水看夜景卻不慎墜海，警消動員將她救起。（圖／記者陳豐德翻攝）

►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

載孕妻車禍「1屍2命」　癌夫悲慟難承受…隨老婆腳步也走了

「是不是沒人教！」單親國三生遭女班導羞辱　怒捶玻璃大爆血險斷命

影／消毒酒精碰衣服靜電恐起火？消防達人警告：千萬不要這樣噴

ET快訊
獨／錢櫃大火北市懲處名單　消防副局長畢幼明10餘人在列
羅志祥神隱23天「現身買星巴克」！網目擊他帶行李箱：應該退房
6歲女童「獨自生活幼稚園」1年！爸媽都不來接…園長氣炸
韓粉大媽狂嗆罷韓志工：馬路不好嗎！　旁邊阿伯猛探頭…動作超有
300萬JAGUAR拍賣價剩9525元　竟藏一段悲傷愛情故事
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒測0卻恍神…衰男撞上警車　秘密慘曝光

詐騙車手超商「試卡」　改密碼「116688」想一路發…下秒被警上銬

啃老女碩士「設陷阱」恐怖凌虐弒母　罹思覺失調仍重判18年...3關鍵曝！

合成玻璃誆高檔珠寶詐貴婦500萬　服飾店闆娘硬拗：有收藏價值的藝術品

開車與女騎士碰撞！前北市議員搬出「聖嚴法師」…雙方無條件和解

看夜景險沒命！妙齡女深夜墜淡水海關碼頭　警消火速救援

想強行接回就醫女友遭拒　男友急診室狂毆護理師2分鐘

傳播妹面試抖喊：我未成年…他秒回「沒關係」！曝應付警「教戰守則」下場慘爆

囚禁孝子餵吃屎「瘋狂凌虐」　惡老闆身分曝光：原來是慈父

批司改會推陪審制將釀災　劍青檢改：勿利用殺警無罪趁亂偷渡修法

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

中尉排長輕生...269旅長稱很倒楣　家屬泣訴：生命沒了你們還我嗎？

酒測0卻恍神…衰男撞上警車　秘密慘曝光

詐騙車手超商「試卡」　改密碼「116688」想一路發…下秒被警上銬

啃老女碩士「設陷阱」恐怖凌虐弒母　罹思覺失調仍重判18年...3關鍵曝！

合成玻璃誆高檔珠寶詐貴婦500萬　服飾店闆娘硬拗：有收藏價值的藝術品

開車與女騎士碰撞！前北市議員搬出「聖嚴法師」…雙方無條件和解

看夜景險沒命！妙齡女深夜墜淡水海關碼頭　警消火速救援

想強行接回就醫女友遭拒　男友急診室狂毆護理師2分鐘

傳播妹面試抖喊：我未成年…他秒回「沒關係」！曝應付警「教戰守則」下場慘爆

囚禁孝子餵吃屎「瘋狂凌虐」　惡老闆身分曝光：原來是慈父

批司改會推陪審制將釀災　劍青檢改：勿利用殺警無罪趁亂偷渡修法

馬大偉運彩解盤／ 富邦@樂天　洪一中對戰老東家拚開胡

豪門女星沒內褲登紅毯第一美！　「側身露緊實C尻」背面整片膚色更驚艷

白眼黃捷沒話說了！韓國瑜參加遠洋漁船下水典禮　船名就叫「發大財號」

酒測0卻恍神…衰男撞上警車　秘密慘曝光

日本男生票選「女友貼心舉動」TOP5　第1名讓人回到初戀

紓困之亂》繁複程序換微薄補助，不熟標案的企業簡直無法存

美質疑病毒從武漢外洩　中共黨媒：美軍實驗室突關閉「才欠世界解釋」

新台灣國策智庫民調／阿中部長超夯！陳時中滿意度衝向93.39％

詐騙車手超商「試卡」　改密碼「116688」想一路發…下秒被警上銬

超級大黃蜂F/A-18E戰機　2021年正式加入美空軍藍天使小組

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

社會熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」搶匪嚇逃

虐殺拉不拉多！兇殘男疑想脫罪隔天衝精神科

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

被酸恐龍法官！司法院怒回12字…關掉麥克風

坎坷少年遭凌虐　惡雇主夫妻竟在網路曬恩愛　

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

夫妻失和 JAGUAR名車遭棄置拍賣

11歲兒目擊男友狠捅12刀！　她喊「快下車」慘1屍2命

即／痛毆母致死稱腦中有聲音控制　女碩士判18年

人夫激戰情婦　隔天他暴斃死在床上！元配還安撫小三

更多熱門

相關新聞

白狗遭飼主綁路邊曝曬寂寞低頭

白狗遭飼主綁路邊曝曬寂寞低頭

養寵物不是給食物就好了。新北市動保處接獲民眾通報，淡水區陳姓飼主長期將犬隻養在路邊，沒有提供飲水也沒有飼料，更沒有提供遮蔽，動保處隨即派員至現場確認犬隻飼養狀況，查核後發現飼主犬隻未定期施打狂犬病疫苗也未絕育及晶片登記，也未妥善飼養管理犬隻，依法開罰8萬6千元。

全副武裝飛北京　六道關卡「最怕核酸檢測」...直插喉深處

全副武裝飛北京　六道關卡「最怕核酸檢測」...直插喉深處

留學女返台隔離14天　感謝字條讓警心暖了

留學女返台隔離14天　感謝字條讓警心暖了

昔日林、淡鬼城轉為換屋天堂　房價2字頭炒熱中大坪數交易量

昔日林、淡鬼城轉為換屋天堂　房價2字頭炒熱中大坪數交易量

臉書詐賣醫療口罩　瞎扯：貨卡在中國海關

臉書詐賣醫療口罩　瞎扯：貨卡在中國海關

關鍵字：

淡水海關碼頭墜海

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面