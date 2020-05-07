看夜景險沒命！妙齡女深夜墜淡水海關碼頭　警消火速救援

記者陳豐德／新北報導

新北市淡水海關碼頭附近，2日晚間11時許突然傳來重物落水的聲響，民眾好奇趨前查看，發現竟有人影在海面上載浮載沉，趕緊通報警方及消防到場，警消趕赴後急忙跳下水救援，順利將落水女子救起，所幸意識清處無外傷，她表示來看夜景的時候不慎掉落水面，好險警消有順利找到她。

▲女子在淡水看夜景卻不慎墜海，警消迅速動員將她救起。（圖／記者陳豐德翻攝）



當時突然出現的重物落水聲驚動遊客，湊近岸邊一看竟發現是有一個人在水中載浮載沉，警消獲報到場後，專業的救溺小隊下水確認女子的身體狀況，確定沒有外傷便將她安穩地帶到低漥的岸邊，中正路派出所員警及消防救護人員攙扶著她一步一步慢慢地回到岸邊，員警見夜色昏暗，便用手電筒照亮女子腳下的路面，深怕她身體虛弱行走時絆倒。

待回到岸邊的花圃旁坐下，才得知落水的黃姓女子（約28歲）自己從中和到淡水來遊玩，原先在河邊欣賞著淡水河的夜景，慢慢地突然覺得身體不舒服，一陣昏沉，醒過來時發現自己已經掉到河裡了，想脫困上岸又手腳乏力，幸好警消順利地找到她，平安將她救起。

中正路派出所所長黃俊龍見黃女因失溫不停地全身顫抖，身體顯得十分不適又是獨自一人，擔心她孤零地在醫院會更加恐慌，便幫忙聯繫家屬說明黃女情形，請家人儘速到淡水馬偕醫院去照顧陪伴，穩定她的心情，家屬在電話中忙不迭地道謝，幸好有警消的及時到場，否則後果將不堪設想。

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