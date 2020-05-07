小偷凌晨溜進來...雪納瑞「二哈上身」全程安靜對視！　主人無奈：再養一隻～

▲雪納瑞小Q「二哈」上身，默默看著小偷全程一動也不動。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

重慶一位柯姓女屋主去年12月凌晨家中遭小偷，盜走2500元人民幣（約1.1萬元新台幣），但讓她疑惑的是，家中的雪納瑞小Q卻沒有反應，最後還「目送」對方離開，讓她相當無奈，又多養了一隻狗狗幫忙看家。

根據看看新聞報導，一名戴帽子、口罩的男子於2019年12月6日凌晨3時許犯案，打開柯小姐家中防盜門後，成功得手1.1萬元，但犯案過程都被監視器給錄下。

▲小Q：我只是愣住了嘛～，下次不會了。

柯小姐認為，當時家中小Q在客廳，號稱「守護犬」的牠卻完全無動於衷，懷疑嫌犯是小區內部人員。警方經過調查後，鎖定了犯罪嫌疑人覃某，到了今年5月3號他又準備外出犯案，立刻進行抓捕動作。

警方指出，56歲的覃某是盜竊老手，相當狡猾，會多次到現場採點，得手後不會馬上離開，會躲在樓頂或空房內，確定沒有危險才離開。覃某表示，當時看見客廳中有狗，雖然心裡很害怕，但是看牠沒有叫，就放寬心動手。

▲小Q現在有了夥伴小美。

柯小姐表示，當天老公夜班回家關門後卻忘記反鎖，才給了小偷機會，而自家小狗「怠忽職守」的問題，柯小姐也特別採取補救措施，「當時我們家的小Q沒有叫，我們又收養了一個小美，牠會看家」。

目前，犯罪嫌疑人覃某已經交代了多起在重慶和外地實施入室盜竊的案件。警方也將追回來的部分贓款交還給了失主柯小姐。

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