6歲女童「獨自生活幼稚園」1年！爸媽都不來接…「無所謂回應」園長氣炸

▲6歲女童吃住都在幼稚園，家長不管。（圖／翻攝自重慶廣電）

記者鄭思楠／綜合報導

在重慶一家幼稚園，6歲女童小懿（化名）已經好長時間沒回過家了，從去年4月份開始，到現在1年多了，都是吃住「活在幼稚園」。園長苦惱表示，孩子家長看起來都像成功人士，剛開始欠了一點學費沒在意，沒想到後來根本不付了，現在更直接把孩子丟在幼稚園，也不接回去。她希望，家長接走孩子時能把拖欠的費用結清。

據《重慶廣電》報導，幼稚園的方園長一說起這事情就頭疼，都不知道怎麼辦才好。她說，孩子已經入學2年了，一開始沒有問題，但是從去年4月份開始，家長就再也沒有支付過學費，「從今年寒假開始，小懿的家長更再也沒出現過；疫情開始後，孩子就一直跟著自己過。」

這個事情為什麼會拖上1年？方園長說，孩子的父親看起來經濟狀況不錯，屬於比較成功的人士，以為不會差這點錢，一開始只是以為他資金周轉有點困難，根本沒有想對方會拖欠；直到後來越拖越多，到現在這筆費用已經累計到了3萬元人民幣（約新台幣13萬元）。

▲幼稚園園長。（圖／翻攝自重慶廣電）

據悉，女童的爸媽離婚了，由父親撫養，生母完全不管。對此，小懿的父親現身表示，這1年來自己公司的經營一直都不理想，一直收不回欠款，目前他都在外面租房住，生活出了問題，無力支付幼稚園的費用。孩子的生母也同樣表示，沒有撫養孩子的能力。

小懿的繼母也說，之前曾為了接回孩子，做過多次努力，但和幼稚園始終沒有達成一致。她還表示，曾經打算拿自己的身分證抵押寫借條，但方院長沒有同意。

對於家長的說法，方園長回應，因為女童父親現在只是租房，如果承諾無法兌現，自己也不知道該到哪裡去找，「所以接走孩子時肯定要把拖欠的費用結清。」她覺得很委屈，為了這個孩子，自己付出了太多的精力和時間，「可對方家長目前就是認帳但不給錢，孩子馬上就到了上小學的年紀，也不知道該怎麼辦。」

對此，父親表示，目前他已經報了警，希望通過警方來協調解決問題，早一點把孩子接回自己的身邊。

律師杜江湧認為，目前的情況來看，家長應該儘快把孩子接走，對於拖欠的學費，也應該有一個交待，「雙方要在認可事情的經過，認可學費數額的基礎上，約定償還的時間，幼稚園可以要求家長提供人或者物的擔保。」

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