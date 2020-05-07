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陸中信銀行向「脫口秀演員」道歉！分行行長撤職急滅火...網噓爆：都推給個人

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▲▼ 中信銀行向池子道歉。（圖／翻攝自微博）

▲池子在《吐槽大會》等節目中，以犀利的說話風格受到觀眾喜愛。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸知名脫口秀演員池子（王越池）近日投訴個人賬戶交易資訊被銀行調取，消息傳出後引發熱議。對此，中信銀行今（7）日淩晨1點發表致歉信，並對分行行長予以撤職處理。不過此舉並不能平息民眾怒火，紛紛在評論區洗版，「大客戶才是客戶，其他都是活該被糟踐？？？」。

▲▼ 中信銀行向池子道歉。（圖／翻攝自微博）

▲池子微博PO文。（圖／翻攝自微博）

池子6日在個人微博賬號上PO出長文和律師函，斥責老東家「上海笑果文化」違約，拖欠很多應付的演藝報酬，而且沒按照合同給他帳單明細，在他提出異議之後，笑果基本上停止了他的一切工作，之後池子多次提出和平解約，笑果文化不同意，於是他只能提出仲裁，讓對方付清其報酬。而笑果文化也提出仲裁，讓池子賠給公司3000多萬元人民幣。

池子表示，在案件材料中發現，中信銀行上海虹口支行未經授權，就將個人賬戶明細提供給笑果文化，「你也沒有我的身份證，你也沒有我的銀行卡，你也沒有司法機關的調查令，笑果文化竟然能從中信銀行拿到我近兩年的流水還列印出來。」

池子稱，自己打電話問中信銀行，結果對方竟然說「這是配合大客戶的要求」。消息傳出後引發全網撻伐，怒斥「配合大客戶啥都可以幹？」、」「銀行流水大客戶就可調出？誰給你的權利？」。

▲▼ 中信銀行向池子道歉。（圖／翻攝自微博）

▲ 中信銀行向池子道歉。（圖／翻攝自微博）

中信銀行7日緊急出面滅火，稱「經核實，近期上海笑果文化傳媒有限公司聯繫開戶支行，要求查詢其為員工王越池先生支付勞務工資記錄時，我行員工未嚴格按規定辦理，提供了王先生的收款記錄。對此，我們向王先生鄭重道歉」；已按制度規定對相關員工予以處分，並對支行行長予以撤職。

但該封致歉信並不能平息怒火，相關話題迅速登上微博熱搜。網友紛紛在致歉貼文下表示，「大客戶才是客戶，其他都是活該被糟踐？？？」、「全都推給個人」、「所以沒有實質性的處理賠償嗎，對客戶」、「撤職之後換個支行繼續當行長，這集我看過」、「牛逼啊，犯法了道個歉就行了」。

也有不少人發起抵制，「中信銀行再見」、「不好意思，明天我就去註銷貴公司的銀行卡，沒辦法，畢竟我不是大客戶」。

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