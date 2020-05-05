2亡1重傷！抱怨醫療物資短缺　確診俄羅斯醫生離奇墜樓　

▲一名醫療從事人員現身莫斯科郊區一間醫院。（示意圖，與本文無關／路透）



記者吳孟臻／統整報導

新冠肺炎疫情在全球大流行，造成醫護人員人手不足、醫療物資短缺。俄羅斯一名醫生在確診新冠肺炎後，拍片抱怨生病仍要值班，且醫院個人防護設備不足。離奇的是，該醫生在醫院治療時從醫院墜落，身受重傷。俄羅斯至今已發生三起醫生墜樓的類似案件。

37歲的醫生舒勒波夫（Alexander Shulepov）日前拍了一支影片，在片中表示他新冠肺炎檢測為陽性，在確診後還被醫院要求繼續工作。同時，他與同事在影片中發出警告，沃羅涅日市（Voronezh）的個人防護設備（PPE）嚴重短缺。

後來，舒勒波夫住院治療，並拍了第二支影片撤回第一支影片的言論，表示他因為確診已獲准暫停工作。但此支影片被懷疑是舒勒波夫受到壓力而做出的澄清。上週六舒勒波夫從醫院二樓窗戶墜落，造成嚴重的顱骨骨折，情況不樂觀。

舒勒波夫與同事投訴PPE嚴重不足後，他曾被以散發不實消息為由，遭到警方傳喚。醫院方面則聲稱舒勒波夫的指控不實。但醫護人員相信，舒勒波夫確診即代表他說的醫療物資短缺消息屬實。

此案並非第一例，先前俄羅斯兩位女性醫生列別傑娃（Natalya Lebedeva）與內奧米尼亞什恰亞（Yelena Nepomnyashchaya）也發生類似墜樓情況。

根據報導，48歲的列別傑娃在星市（Star City）的診所確診新冠肺炎，隨後被指控為傳播病毒的元凶，不久後列別傑娃從莫斯科醫院6樓墜下死亡。47歲的內奧米尼亞什恰亞，曾向上級表示醫護人員的個人防護設備不足，不久也從醫院墜樓，不幸身亡。

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