案349「比較特別」！防疫旅館首例確診　2採陽性無法找出發病點

▲中央流行疫情指揮中心張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者李宜秦、葉國吏／台北、綜合報導

中央流行疫情指揮中心6日公布國內新增1例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例(案439)，為30多歲女性，該名案例入境時主動申報，檢驗結果為陰性，4日採檢後6日又確診陽性。指揮中心表示，該案最初出現的倦怠症狀，她以為是與生理期有關，因此無法確定發病時間點，還需詳細釐清。張上淳也坦言，案439比較特別。

指揮中心表示，案439返國當天即有鼻塞、倦怠症狀，入境時主動申報後，由機場檢疫人員採檢並送至集中檢疫所，因檢驗結果為陰性，27日由檢疫所安排入住防疫旅館。個案居家檢疫期間持續有流鼻水及鼻塞，且出現味覺異常症狀，5月4日由衛生單位協助安排就醫採檢，於6日確診，目前住院隔離治療。

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指揮中心指出，個案入境後即由相關單位安排入住集中檢疫所及防疫旅館，並未與親友接觸，將進一步調查同班機旅客，以進行接觸者匡列。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，該名個案比較特別，最初有出現輕微的「倦怠」狀況，但她以為是與生理期有關，可能是確診者主觀認定較不精確，因此無法確定確切的發病時間點。

張上淳表示，該案之後出現味覺異常等明顯的症狀，可以確定已是開始發病，因此再度採檢後呈現陽性，指揮中心還需詳細了解，該案陰轉陽的詳細狀況與原因，釐清真正發病時間。值得注意的是，案349也是我國首例安排入住防疫旅館的確診者，指揮官陳時中強調，防疫旅館有完整教育訓練和標準操作程序，不會造成疫情擴散。