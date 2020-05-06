快訊／王品旗下「樂越」越式河粉熄燈　開幕1年租約到期收攤

▲王品旗下的樂越河粉專門店開幕1年宣告熄燈。（圖／記者黃士原攝）



記者林彥臣／綜合報導

王品旗下「樂越」越式河粉慶城店於4月底熄燈，王品指出，該品牌屬於測試水溫的新品牌，目前只有一家店，「樂越」熄燈主因是租約到期、無關疫情，而品牌下一階段怎麼走，目前還在研議中。

有鑑於台灣的東南亞新住民越來越多，國人對於越南河粉的接受度也相當高，王品集團在去年新創「樂越PhoFun越式河粉專門店」相較於街邊的小吃店，樂越融合了一些有趣元素，無論是從裝潢、氛圍、料理等細節，都希望能讓每位消費者一進來就感受到舒服的異國風味外，也能是個可以歡樂相聚，和好友、家人一起好好享用美食的小店。

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不過時隔1年之後，「樂越」越式河粉日前在官方臉書上宣布，「台北慶城店於4/30日租約結束，請不要感到傷心找到機會的話，一定會再來餵飽大家的啊」。

根據《中央社》報導，王品表示，「樂越」歇業和疫情無關，該品牌屬於測試水溫的新品牌，目前只有一家店，因租約到期已於4月底熄燈，下一階段要怎麼走，王品還在研議中，也會持續開發新的品牌。

王品青睞同一菜系、不同價格帶，分別設立品牌的的策略分攻餐飲市場，舉例來說，自創品牌「沐越」越式料理餐廳走中高價位，近年展店積極，子品牌「樂越」則聚焦越式河粉，售價較親民。

王品近年來加速開展新品牌，並積極對品牌「汰弱留強」，接連調整了「舒果」、「義塔ita」、「乍牛」、「麻佬大」、「酷必」等品牌，但2017年底開出的「沐越」、2018年初問世的「青花驕」、「享鴨」等品牌皆創造亮眼業績，加大展店力度，王品持續強化調整品牌，也有助於體質轉強。



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