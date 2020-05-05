「721空戰英雄」歐陽漪棻傳說級以弱勝強　駕駛F-84擊落米格-17

▲「721空戰英雄」歐陽漪棻享壽90歲過世。（圖／IDF 經國號授權提供）

記者林彥臣／綜合報導

中華民國空軍退役上校、721空戰英雄歐陽漪棻，5日下午於台中榮民總醫院辭世享壽90歲。粉絲專頁「IDF 經國號」指出，歐陽漪棻生前曾於721空戰中擊落、擊傷中共米格-17（MiG-17）戰機各兩架，獲得青天白日勳章之殊榮。

「中華民國空軍」在粉絲專頁指出，歐陽漪棻老師生於民國19年，官校32期畢業，民國45年7月21日，時為中尉的歐陽老師駕機至福建平潭上空執行偵照掩護任務時，與中共米格17型戰機遭遇，以劣式機種F-84型機，與共機纏鬥，憑藉著高超的戰技與隊友互助的精神，創下擊落2架及擊傷2架的紀錄，史稱721馬祖空戰大捷，並獲頒「青天白日勳章」乙座及「二星星序獎章」一枚。

▲歐陽漪棻曾以劣勢機種F-84，擊落共軍米格17。（圖／取自中華民國空軍臉書）



憑藉著優異的飛行技術，以及愛國的信念，歐陽漪棻老師奮勇抗敵締造輝煌紀錄，傳承我空軍忠勇軍風，矢志捍衛國家安全的精神，足為後輩官兵表率。

據了解，歐陽漪棻所駕駛的F-84為美軍在1947年服役的戰機，最高速度為966 km / h，主要武裝為6挺M3型50機槍，米格-17則是蘇聯空軍1952年服役的戰機，最高時速1,145 公里/小時，主要武裝為3門NR-23機炮，每一門有100發炮彈，不論在性能或武裝上，都是米格-17優於F-84。

▲歐陽漪棻（中）晚年居住在台中，主要從事教會傳福音等工作。（圖／翻攝空軍臉書）



歐陽漪棻於1972年以上校軍階退役進入民航局工作，曾赴美擔任軍事採購考校官，1994年退休移民美國，後來決定回臺灣擔任教會志工從事基督教傳福音等服事工作，深入老人療養院及少年感化院傳遞福音信息，晚年居住在台中。

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