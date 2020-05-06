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羅東「星聲代KTV」縱容少年深夜聚集　屢勸不聽！法官硬了「停業10天」

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▲▼羅東「星聲代KTV」多次縱容少年深夜聚集，6日遭停業10天處分。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼羅東「星聲代KTV」多次縱容少年深夜聚集，6日遭停業10天處分。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭羅東鎮「星聲代KTV」多次深夜縱容未滿18歲少年聚集，致使店內青少年鬥毆事件頻傳，當地治安亮紅燈，警施鐵腕查報並獲法院裁定，於6日下午前往執行停止營業10天之處分。

▲▼羅東「星聲代KTV」多次縱容少年深夜聚集，6日遭停業10天處分。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼羅東「星聲代KTV」多次縱容少年深夜聚集，6日遭停業10天處分。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

羅東分局表示，2019年6月間，多次查獲宜蘭羅東鎮「星聲代KTV」業者於深夜營業期間，縱容未滿18歲少年於店內聚集，且業者未即時向警方通報，遭警裁處罰鍰在案，而業者不思善盡法令科予保護兒童、少年之義務，2019年10月間再次被查獲又縱容少年在店內，進而引發青少年鬥毆事件，惟業者依然故我。

另，2019年11月16日，警再次查獲「星聲代KTV」深夜縱容青少年，依「社會秩序維護法」第77條將負責人移送法辦，經宜蘭地方法院審理，認「星聲代KTV」負責人縱容少年於深夜聚集店內，而未即時報告警察機關，曾經處罰後仍未汲取教訓，未督促員工善盡社會秩序維護法所課以維護兒童及少年身心健康及安全之社會責任，不知悔改，故裁定停止營業10日。

羅東分局呼籲，業者應負起「維護兒童及少年身心健康及安全之社會責任」，善盡法令所科之義務，勸導深夜未歸少年儘速返家，勿使其於營業處所聚集逗留，共同預防青少年犯罪及防止被害，警方亦秉持嚴正執法、勿枉勿縱精神，強力打擊，以維護社會治安。

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