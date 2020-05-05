只有勞保根本不夠用！壯年世代補足退休金　全球人壽：可選「變額壽險」規劃準備

▲全球人壽建議，壯年世代應補足退休準備金，可選擇變額壽險進行退休規劃。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續衝擊，無薪假人數及失業率攀升，根據求職網站統計，40歲以上勞工79.7%曾因年齡遇到職場歧視，且超過6成重回職場的勞工薪資低於過去水準。全球人壽建議，壯年世代應未雨綢繆，補足退休準備金，可選擇變額壽險進行退休規劃。

根據國家發展委員會預估，台灣人口老化速度快，預計2026年將進入超高齡社會，屆時台灣扶老比將從2015年的5.9：1，至2065年時降至1.2：1，上有高齡父母、下有孩子的壯年世代負擔大幅增加；此外，勞動部也預估，2026年勞保基金恐面臨破產，壯年世代提早準備退休生活成為主要課題。

全球人壽表示，因應壯年世代需求，可選擇結合投資與保險保障的壽險商品，以全球人壽「三六贏家變額萬能壽險」為例，約定保險費的繳費年期為3年、6年兩種，保戶可善用分期繳費特性，分散進場時點降低投資風險，透過不定期超額保險費持續投入資金，並透過委託群益投信代為管理，穩健累積資產。

此外，搭配自動提領機制，包括提領頻率、日期、比例保戶都可以自行訂定，使用上相當靈活彈性。

全球人壽指出，「三六贏家」有三實、六計等兩大特色。「三實」包括兼顧壽險保障與資產累積，「實現」樂退人生規劃；分期繳費可分散進場風險，「實在」放心讓時間創造價值；並結合群益投信的專業能力，「實力」滿分。

「六計」則包含「後收費用設計」，不收取保費費用，創造投資效益最大化；「自動提領設計」，累積或提領自由選，頻率、日期、比例可自行選定；「加值回饋設計」，繳交約定保險費，可享投資加碼1%回饋金；「彈性調整設計」，可依照需求調整基本保額，約定險費等比例調降；「失能扶助設計」，提供2至6級失能扶助津貼，失能照護有保障；「燒燙傷保障設計」，提供重大燒燙傷保障，意外治療也較安心。

全球人壽提醒，連結的投資標的（不含貨幣帳戶）只要符合無收益分配或無資產撥回設計等條件，就能申請自動提領，而自動提領也可以選擇標的，全選或選擇只提領特定標的，至於提領的頻率可以在保單週年日前30日內變更，提領比例也可隨時以書面方式變更。

▲全球人壽「三六贏家變額萬能壽險」保單特色。（圖／記者楊絡懸製表）