前立委控柯文哲教唆警員暴力傷害　檢打臉：照SOP走沒問題

▲前立委周倪安與台聯文宣部主任潘厚勳控告台北市長柯文哲教唆傷害，檢察官處分不起訴。（圖為資料照／記者孫于珊攝）

記者劉昌松／台北報導

前台灣團結聯盟立委周倪安，因不滿台北市長柯文哲決定上訴太陽花國賠案，去年11月間到北市府抗議，2度進入市府大廳，遭駐衛警阻擋，周倪安事後控告柯文哲教唆3名駐衛警傷害她，導致腳板受傷需要拄枴杖，台北地檢署調查後認為，駐衛警依SOP把競選活動阻擋於市府之外，不是故意要弄傷周女，6日處分不起訴柯等4人。

台北地院2019年判決太陽花學運國賠案，北市警局須賠償周倪安與學生等10人共111萬多元，柯在11月28日決定要上訴，當時名列台聯不分區立委的周倪安，不滿「柯是踏著太陽花年輕人的鮮血榮登首都市長的寶座，為何還要上訴」，當天下午前往市府陳情。

但是當時北市已為了總統立委大選，在市府外圍設立陳情專區，禁止競選活動進入市府，周卻穿著競選背心進入大廳，遭駐衛警勸離後，周女等人繞行市府周邊，趁著有員工從管制門進出時，搶門闖入市府，3名駐衛警先後上前阻擋周女等人進入，發生肢體衝突。

周女聲稱遭警方壓傷腳板，控告3名駐警隊涉妨害自由、傷害，柯文哲涉嫌教唆傷害，檢察官根據「市政大樓門禁管制規定」，明定是府內不得有競選活動，駐衛警依SOP處理，於法有據，也不需要上報獲准，且錄影畫面顯示，駐衛警只是在阻擋，主觀上沒有傷人犯意，因此將柯文哲等4人都以罪嫌不足等理由處分不起訴。



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