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建材老董欠稅1400萬卻狂刷卡　被拘提還嘴硬…聽到管收秒認栽

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▲▼ 新台幣,台幣,現金,鈔票,銀行,匯市。（圖／路透）
▲楊姓建材公司老闆明明有錢卻裝窮不繳，差點被法院管收。（示意圖／路透）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名建材公司楊姓負責人利用未成年子女當公司人頭，製造出無財產的假象，明明每月可負擔數萬到數十萬的刷卡費，卻推託沒錢可還，導致1400萬欠稅多年來只清償了6萬元。楊男被拘提到案後仍堅持沒錢可繳，執行署新竹分署見楊男態度強硬，向法院聲請管收，經法官勸諭後他才鬆口表示願意分期繳納。

楊男於2004年至2008年因未依規定為砂石建材公司申請營登遭到查稅，經核定須補繳營業稅、營利事業所得稅及綜合所得稅及罰鍰共1400萬餘元，又因逾期未繳遭移送強制執行。

行政執行署新竹分署清查後發現，背負1400萬鉅額欠稅的楊男名下僅有一台27年老車，並無其他財產，但如此「清貧」的楊男卻可連續幾年「每月繳清」當月消費的數萬到數十萬刷卡費用。除此之外，楊男還利用母親與未成年子女掛名擔任公司負責人及股東來躲避積欠債務。

一開始楊男可能因不了解戶頭有存款會被強制扣款，所以陸續被扣了6萬元償還欠稅，沒想到幾次後楊男也學精了，戶頭不再進帳，執行署也扣不到錢了。執行署多次令楊男前往報告，均遭置之不理，經向地院聲請拘提獲准後，執行署於5月5日將他拘提到案。

楊男仍堅決表示沒錢可繳，新竹分署也祭出鐵腕，於當日具狀向法院聲請將他管收，楊男見事態重大，才在法官的勸諭下鬆口表示願意分期繳納，終免於被管收。

新竹分署表示，就義務人欠繳應納稅款之執行案件，皆會與移送機關合作追查義務人之財產增減及相關資金流向，以達有效掌握義務人是否有處分或隱匿財產，並逃避履行義務之情事，並藉此呼籲，義務人滯欠公法上之金錢給付義務，切勿心存僥倖，企圖利用各種方式脫產逃避，以免遭受拘提管收之強制處分。

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