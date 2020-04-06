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女房仲欠稅1300萬還脫產「遭關20天」哭了　兒一次代繳清換回自由

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▲▼監獄、坐牢。（示意圖／達志影像）

▲女房仲欠稅1300萬還脫產遭關20天，後悔到哭了。（示意圖／達志影像）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名陳姓女房仲欠稅加上利息共1300萬元，還把名下3千萬財產轉給子女名下，故意不繳納，遭裁定管收獲准，哭著被關進看守所內，在20天後婦人實在忍受不了，6日兒子一次替她繳清欠稅，換回自由之身。

據了解，74歲的陳姓婦人2000年至2012年間，未依規定請營業登記，經營不動產買賣銷售房屋共18筆，銷售額合計超過1億元，被國稅稽徵機關查獲，除補徵營業稅、營利事業所得稅、綜合所得稅，並處罰鍰，共計1292萬3676元，卻拒不繳納，被移送新北分署強制執行。

新北分署查出陳婦明知未來負有繳納稅捐義務，卻意圖規避稅捐執行，102年7月至11月間於課稅前夕，快速進行處分個人名下資產，將名下價值2400萬餘元股票贈與其子女，並將坐落基隆市價值740萬元土地及建物的二分之一持分贈與其子，將全部資產處分一空，事後，收到稅單又拒繳，致執行機關無法順利執行其財產。

陳婦被移送執行時還表示「我沒有任何財產，無從繳納，亦無從分期」，態度十分強硬，新北分署於是向法院聲請裁定獲准，陳婦遭管收關進看守所內，期間感受到失去自由的滋味，吃不好也睡不飽，20天後她的兒子替她一次性繳清1300萬元欠稅，讓她終於得以返家。

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