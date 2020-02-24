屏東市里長欠稅4萬一再拖延　啟動「天眼系統」查扣名車...當場繳清

▲法務部執行署屏東分署啟動「天眼系統」查扣欠稅里長高級轎車，順利徵起欠稅 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

執行署屏東分署與屏東縣政府財稅局為加強執行欠稅案件，運用現代資訊科技，共同合作建立包括｢移動式車牌辨識系統｣（俗稱天眼系統）在內各類資訊通報機制，針對滯欠使用牌照稅及相關罰鍰之義務人，積極追查其欠稅汽車行蹤，並依法進行查封拍賣。

現擔任屏東市里長某義務人坐擁高級進口轎車，卻經常性欠繳使用牌照稅及罰鍰、燃料使用費、道路違規罰鍰等等，遭屏東縣政府財稅局、屏東監理站多次移送強制執行；經屏東分署扣押收取其存款後，仍滯欠新台幣4萬餘元，屏東分署多次催繳，該名里長卻一再拖欠。

日前，屏東分署接獲屏東縣政府財稅局線報通知，發現該名里長高級轎車行蹤，立即指派執行人員前往現場，並通報屏東縣警察局調度員警到場協助，當場完成查扣該輛欠稅轎車程序，由拖吊車業者架妥輔助輪並上架後，該名里長匆忙到場，仍態度不佳；經執行人員表達依法執行之堅定立場，該名里長始當場繳清欠稅，屏東分署執行人員遂解除查封，將轎車交還該名里長，順利完成追稅任務。

據悉，里長使用這輛轎車，雖有一定車齡，估計市價還有7、80萬元。

屏東分署呼籲，民眾對欠稅催繳通知切勿置之不理，更不要以為汽車到處趴趴走，執行分署就無法可施。否則，除了原本應繳納的稅捐本稅外，尚需增加滯納金、滯納利息的負擔，以及包括查封拖吊費用、鑑價費在內之額外金錢支出，實在得不償失。

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