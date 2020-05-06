花蓮入夜民眾露燃 「濃煙遮蔽台9線」　怪手開挖射水2小時撲滅

▲▼火勢延燒猛烈，火堆竄起濃煙夾著惡臭，也遮蔽了台九線影響人車交通。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮光復鄉5曰晚間有民眾在大全街路旁露天燃燒，由於火勢延燒猛烈，火堆竄起濃煙夾著惡臭，剎時也遮蔽了台九線，由於火勢太大，消防隊持續射水灌注約2小時仍無法撲滅，最後再叫來怪手開挖火堆後再持續灌水才撲滅。消防局表示，民眾切勿任意燒雜草、廢棄物，可依法處以新台幣一千二百元以上十萬元以下罰鍰。





花蓮光復消防隊於日前晚間7時35分接獲轄區員警報案表示，在大全街7巷有燃燒廢棄物，產生大量濃煙與火光，空氣中瀰漫一股惡臭且刺鼻難聞附近居民受不了紛紛閉閉家戶門窗。消防隊趕到現場射水灌注，員警及環保局稽查科人員也到場蒐證。

▲▼消防人員協調怪手開挖火堆再持續射水才控制住火勢。

由於現場有大量廢棄物與瓦礫堆射水不易持續悶燒，消防隊加派水庫車多次送水供給水源仍不見效果，火堆產生的大量濃煙順風勢往台九線方向吹，造成台九線被濃煙覆蓋，能見度極差已影響用路人安全，附近居民表示空氣中瀰漫一股惡臭且刺鼻難聞並將門窗緊閉。





消防人員射水兩個多時仍無法改善悶燒情形，經協調怪手協助開挖瓦礫堆，持續射水才能將悶燒多時狀況改善，消防隊透過熱顯像儀協助測溫確認沒有餘溫後才離開現場。



消防局表示，若被查獲隨意亂燒廢棄物，違反空氣污染防制法第三十二條第一項各款情形之一者，將處新台幣一千二百元以上十萬元以下罰鍰。呼籲民眾務必謹記，不任意燒雜草、廢棄物，維護良好空氣品質。

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