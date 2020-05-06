　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮入夜民眾露燃 「濃煙遮蔽台9線」　怪手開挖射水2小時撲滅

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼火勢延燒猛烈，火堆竄起濃煙夾著惡臭，也遮蔽了台九線影響人車交通。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼火勢延燒猛烈，火堆竄起濃煙夾著惡臭，也遮蔽了台九線影響人車交通。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

 花蓮光復鄉5曰晚間有民眾在大全街路旁露天燃燒，由於火勢延燒猛烈，火堆竄起濃煙夾著惡臭，剎時也遮蔽了台九線，由於火勢太大，消防隊持續射水灌注約2小時仍無法撲滅，最後再叫來怪手開挖火堆後再持續灌水才撲滅。消防局表示，民眾切勿任意燒雜草、廢棄物，可依法處以新台幣一千二百元以上十萬元以下罰鍰。

▲▼火勢延燒猛烈，火堆竄起濃煙夾著惡臭，也遮蔽了台九線影響人車交通。（圖／花蓮消防局提供，下同）
 
花蓮光復消防隊於日前晚間7時35分接獲轄區員警報案表示，在大全街7巷有燃燒廢棄物，產生大量濃煙與火光，空氣中瀰漫一股惡臭且刺鼻難聞附近居民受不了紛紛閉閉家戶門窗。消防隊趕到現場射水灌注，員警及環保局稽查科人員也到場蒐證。

▲▼火勢延燒猛烈，火堆竄起濃煙夾著惡臭，也遮蔽了台九線影響人車交通。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼消防人員協調怪手開挖火堆再持續射水才控制住火勢。

由於現場有大量廢棄物與瓦礫堆射水不易持續悶燒，消防隊加派水庫車多次送水供給水源仍不見效果，火堆產生的大量濃煙順風勢往台九線方向吹，造成台九線被濃煙覆蓋，能見度極差已影響用路人安全，附近居民表示空氣中瀰漫一股惡臭且刺鼻難聞並將門窗緊閉。

▲▼火勢延燒猛烈，火堆竄起濃煙夾著惡臭，也遮蔽了台九線影響人車交通。（圖／花蓮消防局提供，下同）
   
消防人員射水兩個多時仍無法改善悶燒情形，經協調怪手協助開挖瓦礫堆，持續射水才能將悶燒多時狀況改善，消防隊透過熱顯像儀協助測溫確認沒有餘溫後才離開現場。
   
消防局表示，若被查獲隨意亂燒廢棄物，違反空氣污染防制法第三十二條第一項各款情形之一者，將處新台幣一千二百元以上十萬元以下罰鍰。呼籲民眾務必謹記，不任意燒雜草、廢棄物，維護良好空氣品質。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
高中遭2人性侵！「最貧窮偶像」自殺...留3句詭異遺言9年後
新莊居家檢疫男「陳屍同事租屋處」！採檢結果出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

建材老董欠稅1400萬卻狂刷卡　被拘提還嘴硬…聽到管收秒認栽

遊客登山手骨折滑落懸崖　她「緊抱大樹」等警消救援

偷吃3年想離婚…渣夫瞎控妻「做家事」太吵！　她苦喊：洗碗本來就有聲音

北市男收完2萬8貨款...催油門「撒落滿地」　熱心民眾拾獲送警所

花蓮入夜民眾露燃 「濃煙遮蔽台9線」　怪手開挖射水2小時撲滅

逛臉書見母女溫馨合照！她仔細一瞧驚覺「孩子竟像老公」…心碎提告求償

為了1萬元紓困金　臨時工單親媽缺「工作證明」！連跑2趟急哭了

開說明會想以5萬元私了　五結農會保管箱受害人痛批「傲慢卸責」

外配子遭凌虐吃狗屎當BB彈活靶　逃到超商「偷東西」引警察獲救

義大利性侵通緝犯躲台灣！台義警方首度合作　桃園民宅逮人

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

浣熊霸氣「少爺躺姿」爽吃藍莓　見葡萄露無敵厭世臉：吃膩啦～

宥勝兒「全身長疹子」急送醫　擔心恐離婚...老婆反應網讚爆：令人 佩服

分手後走不出來？學會必經4階段　發洩悲傷情緒、感謝彼此的付出

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

文佳煐、金東旭「記憶CP」這對我可以！！　突襲直播甜蜜感溢出螢幕惹❤️❤️

建材老董欠稅1400萬卻狂刷卡　被拘提還嘴硬…聽到管收秒認栽

遊客登山手骨折滑落懸崖　她「緊抱大樹」等警消救援

偷吃3年想離婚…渣夫瞎控妻「做家事」太吵！　她苦喊：洗碗本來就有聲音

北市男收完2萬8貨款...催油門「撒落滿地」　熱心民眾拾獲送警所

花蓮入夜民眾露燃 「濃煙遮蔽台9線」　怪手開挖射水2小時撲滅

逛臉書見母女溫馨合照！她仔細一瞧驚覺「孩子竟像老公」…心碎提告求償

為了1萬元紓困金　臨時工單親媽缺「工作證明」！連跑2趟急哭了

開說明會想以5萬元私了　五結農會保管箱受害人痛批「傲慢卸責」

外配子遭凌虐吃狗屎當BB彈活靶　逃到超商「偷東西」引警察獲救

義大利性侵通緝犯躲台灣！台義警方首度合作　桃園民宅逮人

保養同時愛地球！全台首創零垃圾循環「裸裝」面膜　

賀軍翔惡搞「棋逢敵手」諧音　邵雨薇囧變笑場王

清洗蔬果常見3種環保清潔劑　效果都比不上流動清水好

沙國5月原油出口降至近10年新低　西德州原油大漲20%

建材老董欠稅1400萬卻狂刷卡　被拘提還嘴硬…聽到管收秒認栽

喵星人叼「4年愛犬」外八下樓　坐餐桌找奴才共享早餐

沒戴口罩不爽女店員唸　惡男鼻水抹在她身上：這就是我的口罩！

詹皇退休前到尼克合體兒子？　《紐郵》記者：他說過最愛MSG

馬斯克拋售豪宅玩真的！　近12億現金流為Tesla紓困

瘋玩台、港、韓聯名！全家獨賣檀島厚奶蛋撻　還喝得到黑面蔡楊桃冰沙

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

基隆預告殺人！他臉書撂話「被砍到不好意思」

名醫家5命火！網謠傳「行動電源引起」　消防局回應了

即／「苗栗縣長隨扈」陳屍關西服務區⋯死因待查

猛踹4歲兒、丟馬路撞頭亡　狠父殺人罪起訴

新北男刺阿嬤10刀！隨機拖行路人：會繼續殺

遭台語歌后爆「勸誘輕生」　她怒告結果揭曉

新莊居檢男猝死　兒曝：身體差又都不看病

即／內湖某大樓驚見男屍！腹部明顯刀傷血流一地

獨／北市國中生遭砍　傷口深可見骨

更多熱門

相關新聞

買屋前停看聽！住宅防火設備有哪些　達人一次說清楚

買屋前停看聽！住宅防火設備有哪些　達人一次說清楚

錢櫃KTV火災奪走5條人命，再度引起社會大眾對於大樓火警的重視。而現在多數人的居住型態以集合式住宅為主，因此也應該要特別注意消防設備。業者表示，住宅依照建築及消防法規都必須設置消防設施，但更重要的是移交管委會後，能不能維持正常運作，否則空有器材也派不上用場。

錢櫃5罹難者死因曝光！都遭濃煙嗆傷亡

錢櫃5罹難者死因曝光！都遭濃煙嗆傷亡

林森錢櫃大火！急診醫籲應「關門開窗等救援」

林森錢櫃大火！急診醫籲應「關門開窗等救援」

驚人畫面曝！承德路7段大火天空黑一片

驚人畫面曝！承德路7段大火天空黑一片

廟公房東趕人　蘆洲18年薑母鴨店慘被怪手拆光光

廟公房東趕人　蘆洲18年薑母鴨店慘被怪手拆光光

關鍵字：

露燃濃煙惡臭怪手射水撲滅遮蔽台9線

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

周揚青動搖「與羅志祥回溫了」！

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

愷樂苦戀500億豪門富少！「致命3缺點」被狠甩

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

羅志祥卡死《娛百》「收買手段被踢爆」！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

誤開前置鏡頭！　正妹巨胸形狀掉出

更多

最夯影音

更多
KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面