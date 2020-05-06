意外將老父送到重災區！15天後「院內染疫」亡...他崩潰：不知武漢有嚴重肺炎

▲張男父親在醫院感染，半個月後病逝 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

一位張姓武漢市民近期在微博上，發起為疫情遇難者立碑紀念的募捐行動，並稱自己曾參與核彈研製的父親也是死於新冠肺炎，希望能通過此舉讓更多人紀念那些逝去的生命。不過卻遭當地警方監控，甚至上門要求他到派出所，令其不要再上網散佈不當言論。

▲張男PO出政府頒發的「光榮之家」牌匾 。（圖／翻攝自微博）

張男在微博PO文表示，自己父親今年1月在廣東意外骨折，同月16日到廣州軍區武漢總醫院準備動手術，卻在醫院內感染了新冠肺炎，2月1日不幸離世，「我爸作為一個退役軍人，早年參加我國的核武器試驗工作，因核幅射受到過傷害，是一個對國家有功的人。晚年在醫院卻不幸被染上病毒在痛苦中離開這個人世。」

他在微博寫出心聲，「老爸今天是您走的第21天，兒真的好後悔不該把您送回武漢看病，如果時光能夠倒流該有多好，我的餘生都會在後悔與自責中度過」、「爸爸呀，兒不知道武漢發生這麼嚴重的病毒性肺炎，而知道這些情況的官員與磚家（專家）卻是各種隱瞞，我在這要問你們，為什麼你們要這樣做」。

▲張男的微博PO文 。（圖／翻攝自微博）

張男在微博發起籌款，希望為不幸染疫病逝的武漢人立碑紀念，刻上每個死難者的名字和照片，讓更多人紀念那些逝去的生命。不過他日前表示，自己遭派出所警員警告，稱目前情況複雜，擔心有反華分子混入募捐群中。對此他回應道，自己的家事不需要任何外人的陪同與監控，警方不要將資源用在自己身上，卻不願意面對訴求解決問題。

張男的舉動也引發網友熱議，不少人表示支持，「希望你慢慢能夠走出來」、「一定要堅強」、「唉，這種故事還有多少，絕望」、「您父親為祖國做的貢獻會被銘記的，請節哀」；不過也有人認為，「這是病毒對人類的戰爭，不是換一個政府，換一批官員就能避免的，這是天災，不要把與疫情無關的情緒強加進去」。