紓困首日！留身份證字號可協助申報「證明」　陳時中向公所人員表謝意

▲中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

行政院擴大紓困方案，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金、每戶可領1萬元，今（6）日起受理申請，各地區公所都湧現排隊潮。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中記者會開始就與公所職員表達感謝，也呼籲民眾，相關請領開放至6月底，有兩個月時間，可以把時間錯開；另有關證明不易拿取，只要在備註欄留下身份證字號，可協助相關申報。

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因應疫情衝擊，行政院日前宣布擴大紓困方案，針對舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案等「無保工作者」，將放寬急難救助標準，每戶發放1萬元，不過有排富條件，預計有18萬人符合資格，但因計算方式複雜，民眾紛紛打電話到區公所詢問，造成公所人員接電話接到手軟。陳時中表示，今日上午看到有些民眾相當急迫，政府也希望盡量簡化流程，不過相關很難有所證明，也讓大家有些擔憂。

陳時中指出，有許多證明不容易拿，這次特別有「備註欄」只要留下相關身份證字號讓政府可以查詢相關銀行帳戶，基本上具結就會准，把方便性提到最高。

▲三重區公所紓困金申請狀況，民眾大排長龍。（圖／記者羅婉庭攝）

陳時中強調，「並不是這兩天請完就不能請了」，紓困相關計畫到目前申請從五月初到六月底，有兩個月時間可以來做這事情。他說，理解需要紓困民眾心理很急，不過能夠稍微緩緩、時間挪開對大家都方便，得到的服務也比較好。陳時中最後再次與公所同仁表達謝意，幫助最需要幫助的人增加很多工作負擔，我們一起努力。

陳時中日前說明，紓困補助是以「戶」為單位領取，計算公式為［（家戶月平均收入＋家戶總存款）－15萬元*家戶人數］／家戶＝家戶每人每月生活費，其中家戶收入是指1月至4月平均值。

若計算結果每人每月生活費低於縣市最低生活費的1.5倍，將核發1～3萬元；家戶每人每月生活費介於1.5倍與2倍之間，則核發1萬元；每戶以領取一次為限。

▲民眾都想問問自己是否符合紓困。（圖／記者黃國霖攝）

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