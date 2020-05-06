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義大利向中國索賠6472億！　重災區長合作1.5個月後翻臉批：隱匿疫情

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▲▼義大利倫巴底大區區長方達納（Attilio Fontana）證實，委員會已提案向中國索賠200億歐元。（圖／翻攝自臉書「Attilio Fontana」）

▲義大利倫巴底大區區長方達納（Attilio Fontana）證實，委員會已提案向中國索賠200億歐元。（圖／翻攝自臉書「Attilio Fontana」）

文／中央社記者黃雅詩羅馬5日專電

義大利逐漸走出疫情陰霾，義媒報導多位政治人物認為現在是「向中國討公道」的時候，以米蘭為首府的北義疫情重災區倫巴底大區（Lombardia），擬向中國提出高達200億歐元（約新台幣6472億元）求償。

義大利《共和報》（La Repubblica）報導，倫巴底大區區長方達納（Attilio Fontana）證實，該地區委員會已提案向中國求償的法律行動，他認為這是值得研究的，必須讓世人了解，若一個國家發生如此嚴重疫情，還向外界隱匿，這種態度是非常錯誤的。

這項倡議前幾天首先由義大利右派「聯盟黨」（LEGA）的倫巴底區秘書長葛里莫迪（Paolo Grimoldi）拋出，他表示，美國、澳洲、英國等多個國家都已對中國採取類似法律求償行動，只有義大利執政黨因為親中路線，一直保持沉默，因此倫巴底行政大區將率先採取行動，向中國駐義大利使館提出求償。

方達納表示，該訴訟案被提到區域委員會討論之後，地方政府將評估接下來可以採取什麼動作。

北義在疫情爆發之初，是中國大外宣重點援助地區之一。3月19日中國派出醫療隊到米蘭，中國醫療隊甚至與方達納並肩舉行直播記者會，教導義大利人如何正確戴口罩。

義媒《今日米蘭》（Milano Today）報導，北義與中國攜手抗疫的畫面在過了40多天後完全變調，兄弟情誼與微笑不再被提及，倫巴底大區現在打算追隨美國的腳步，向中國求償200億歐元。

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