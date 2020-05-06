萌柴暗槓2百萬刮刮樂？藏尿布墊底下失手露一角　飼主抓包太震驚

▲台灣彩券推出寵物主題刮刮樂「寵麻吉」，票面上的可愛貓咪、狗狗肯定會讓家有毛孩或喜歡毛孩的民眾超級手癢。（圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

家有毛孩的民眾，在跟狗狗、貓咪相處的過程中，不少人會因為牠們的舉動，而有「我家狗狗根本以為自己是人吧！」或是「這隻貓其實聽得懂人話」的想法。有網友就分享，自家狗狗吃完好料後懶坐在沙發上的照片，兩腿開開、手靠在扶手上的姿勢和人一模一樣；還有飼主分享貓咪跳上櫃子，把櫃面上的東西都撥下來，他出聲阻止，貓咪像是挑釁般看了他一眼後再繼續撥，讓人懷疑貓咪根本是故意的。這些毛茸茸的可愛「麻吉」如果真的和人一樣，那麼相處時會發生什麼有趣的事呢？台灣彩券公司推出短片讓想像成真，把狗狗貓咪擬人化，上演一場懸疑又精彩的對手戲。

短片中，男主角「小李」一出場，就跟狗室友「老柴」狂抱怨近期諸事不順；柴犬室友「老柴」聽完後要小李別煩惱，交出400塊給他就對了，小李半信半疑地給錢，沒想到劇情反轉，當場抓包老柴和他的貓友「妮妮」，正開心計畫要把錢拿去買台彩新推出、每張200元的「寵麻吉」刮刮樂，讓小李覺得自己是「真心換絕情」。但其實是老柴知道台彩的「寵麻吉」刮刮樂，中獎率高達34.01％，有超過13萬個1,000元（含）以上獎項，還有機會刮中頭獎200萬元，所以才把錢拿去買刮刮樂，想要讓小李不再鬱卒，而且老柴還真的刮中獎金了！劇情再次反轉，小李知道中獎後，買了一大堆毛孩鮮食、乾乾罐罐進貢給老柴、妮妮，感謝牠們為自己準備的大驚喜。

不過事情哪裡是憨人想的這麼簡單，故事還沒結束，小李知道「寵麻吉」刮刮樂頭獎有200萬後，跟老柴說應該多買幾張，說不定有機會刮中！反被老柴勸告做人不能太貪心。就在小李決定不再做發財夢時，竟然在老柴的尿布墊底下，發現一張中了頭獎200萬的「寵麻吉」刮刮樂！再次反轉的劇情，把情緒推到高潮，小李不敢置信地看著老柴，然後崩潰惹……不過後來才發現，原來中200萬只是小李在做夢！為了安撫小李，老柴決定跟妮妮再去買兩張「寵麻吉」刮刮樂，有買就有機會中獎，也順便幫小李買諧音「愛你愛你我愛你」的刮刮樂「20202520」，有100個20萬元大獎，讓小李送給老媽，即時說愛討媽媽歡心。故事總算在聰明狗室友和「落漆」人類的「溫馨」互動劃下完美句點。

台彩推出的短片情節反轉再反轉、劇情逗趣，而短片中出現的毛孩最萌招財術也讓人好想跟著試一試，快帶著毛孩去買「寵麻吉」刮刮樂，貓來福、狗來富，說不定真的有機會成為200萬得主，還有用「2020520」刮刮樂即時說愛，還可能刮中大獎。別說不可能，畢竟現實人生往往比劇情更加巧合離奇。