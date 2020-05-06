▲成年特教生穿制服！「徘徊小學門口」被誤認是變態 母哭了曝背後洋蔥。（圖／周刊王提供）

圖、文／CTWANT

台北市光復國小近日傳出有成年男子穿學校運動服徘徊在校園門口，目擊家長立即在網路上PO網指出，男子行為怪異，已請校方關注；事後校方表示，該名男子是特教生，未進入校園。而男子的母親也透過家長會表示，兒子最懷念小學時光，假裝自己還是小朋友，沒有傷人意圖。

家長在《爆料公社》發文表示，門口站著奇怪男子，全身穿著光復短袖運動服，背著書包、理著小平頭以及戴口罩，似乎想趁著上學人潮多的時候，進入到校園；學務主任跟量體溫的志工也覺得男子眼神怪怪，因此沒有讓對方有機會進到校園。

家長指出，後來男子坐捷運走了，主任與校長之後在附近巡視一圈，沒有再看到他；雖然男子沒有其他特別行為，但還是請家長多注意。貼文一出引起許多家長相當憂心，對此光復國小校長丁一航表示，透過社工了解，男子是特教生，沒有傷人意圖，不過謹慎起見以及學生安全，仍會請警衛多留意。

另外，有家長轉發光復國小家長委員林小姐的說明在留言處，內容提及已輾轉連絡上男子的家長；男子母親表示，兒子是一個輕度自閉的孩子，因為求學受挫，最懷念小學時光，所以喜歡穿著小學服裝，來假裝自己還是一個小朋友，其實兒子沒有傷人意圖，但行為確實造成他人恐慌，已帶他就醫。

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