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炸彈客衝伊拉克情報大樓　IS趁疫情發動數月以來最複雜恐攻

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▲摩蘇爾，Mosul，伊斯蘭國，IS，伊拉克，恐攻。（圖／路透社）

▲IS趁著新冠疫情擴大進行恐攻。（資料圖／路透社）

實習記者崔子柔／綜合報導

在各國政府忙於抗疫之際，IS武裝集團近日在伊拉克北部連續發起多起恐怖攻擊，其中包括這幾個月以來發生最致命且最複雜的行動，因中東各國內部存在利益衝突，在聯軍反恐上有困難，恐怕提供IS更大的漏洞來進攻。

根據《軍事時報》（militarytimes）報導，IS於齋戒月第一周在基爾庫克發動襲擊，有一名穿著炸彈背心的男子走向情報大樓，他不顧警衛上前攔阻，並在警衛向他開槍後突然引爆炸彈，炸傷3名大樓工作人員，此為數月以來最大膽的自殺任務。

過了幾天，IS又在薩拉赫丁（Saladin Governorate）發動三波具協同調度的襲擊，共殺害10名伊拉克民兵，成為數個月以來最複雜且最致命的行動。IS此次造成的亂象，被視為趁政府專注於對抗疫情，且準備面對經濟經濟衰退的時刻趁虛而入。

伊拉克北部庫德自治地區副總理塔拉巴尼（Qubad Talabani）表示，中東各國仍因利益衝突各有盤算，怕無法團結共組反恐聯軍，「IS很快會襲擊巴格達，加上目前庫德民兵與伊拉克聯邦存在觀念誤差，讓IS有了機會進攻。」伊拉克目前有2500~3000名IS武裝份子，並可能持續增加。

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