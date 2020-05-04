壞壞1次1千！火辣按摩師正要抹油「上下套弄」　男客「這句話」嚇傻她

▲按摩館負責人遭警方破獲店內進行半套性交易。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／桃園報導

李姓男子為桃園一間按摩館負責人，媒介女子花花（化名）與男客進行半套性交易，一次1000元其中花花可獲600元，其他400元則歸給按摩館所有。警方知悉後，喬裝成男客前往該按摩館，直到花花準備「上下套弄」時，員警主動表明身分，才破獲整起事件，事後李男遭判有期徒刑6個月。

判決指出，事發於2018年3月8日晚間，當時員警喬裝成男客現身於按摩館，他被安排至2樓包廂，進行背部按摩，約莫40分鐘後，花花要求員警翻身，脫掉內褲並準備抹油「上下套弄」，此時員警表明身分，讓花花當場傻眼。

警方認為，按摩當下花花僅穿著黑色內衣及短褲，後背、雙腿均裸露，認為乳房、大腿內側或內褲等私密部位曝露在外，又長期與男客近距離肢體接觸，會招引顧客騷擾、產生性暗示聯想；李男落網後辯稱，案發當時自己在1樓從事腳底按摩，2樓的事情與他無關。

法官勘驗現場錄音內容中，聽到「要換前面嗎？」、「要加點油嗎？」、「我要表明我身分了」、「怎樣子？」、「我是警察，不好意思，不會抓你啦，但我會抓那個男的（負責人）」，以及現場的呻吟聲，確認李男犯法，桃園地院最終依圖利容留猥褻罪，判刑6個月，得易科罰金18萬元，全案可上訴。

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